Casi 3 de cada 10 desempleados tienen más de 50 años: ¿Cómo reengancharse al mercado laboral?

Reconvertirse profesionalmente a partir de los 55 años pasa en la mayoría de los casos por el autoempleo, pero muchos de los que a esa edad pierden su puesto y desean volver al mercado laboral quedan atrapados en el limbo de quienes no tienen una ocupación y son aún demasiado jóvenes para jubilarse. Casi 3 de cada 10 desempleados tienen más de 50 años en España. 1 de cada 4 parados de larga duración están en la última fase de su carrera.

A pesar de su amplia experiencia en el mundo de la cooperación internacional y de la comunicación y de hablar 6 idiomas, Alexandra Haglund forma parte de las 564.900 personas de más de 55 años que están en paro en nuestro país. Lleva 7 años buscando una nueva oportunidad profesional mientras ofrece orientación profesional a jóvenes y sobrevive con un subsidio para mayores desempleados.

“Ahora mismo me acaban de conceder la ayuda de mayores de 52 años, pero 480 euros mensuales no es nada. En mi situación no es ni el cargo ni el dinero lo que me más me importa sino estar en activo. Soy una persona que trabaja desde los 18 años. A mí esta situación me mata psicológica y anímicamente. No es que dude de mí y de mis capacidades, pero sí que empiezas a sentirte invisible”, subraya Alexandra.

A los 49 años cuando se quedó en paro confiaba en volver pronto al mundo profesional. Pero acaba de cumplir 57 y según cuenta a COPE “mi último empleo fijo acabó hace 7 años, desde entonces la oportunidad laboral que esperaba no llega, no tengo estabilidad económica y tengo una hija de 16 años a la que sacar adelante”.

Lo peor es ser consciente de que cada año que pasa va a ser más difícil

“Lo peor es ser consciente de que cada año que pasa va a ser más difícil. Pero es que me quedan 10 años para la jubilación ¿qué hago yo hasta los 67? ¿qué calidad de vida tengo yo?” lamenta Alexandra quien lleva años tratando de impulsar su propio proyecto de orientación profesional para jóvenes.

El 18 por ciento del total de parados tiene más de 55 años, según recoge la última Encuesta de Población Activa La cifra asciende a casi uno de cada 3 si se tiene en cuenta a los mayores de 50 años desocupados, con 925.900 personas en esta situación en marzo de 2023.

En el primer trimestre de este año hubo 41.000 parados más mayores de 55 años en el trimestre anterior, un 7,8 por ciento más y 2.000 más que en el primer trimestre de 2022 un 0,3 por ciento más.

Por cuenta ajena más difícil que por cuenta propia

Cuando a los 55 años en la multinacional para la que trabajaba como ingeniero industrial desde hacía 27 años le incluyó en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a Julio Estalella se le vino el mundo encima. En plena pandemia creó una salsa picante que hizo las delicias de sus amigos en una barbacoa. Fue el germen de la empresa que impulsa desde hace 3 años.

“Sí que creo que hay dificultades para encontrar trabajo a cierta edad, pero si uno es curioso y se ha ido actualizando y tiene capital intelectual suficiente y tiene disciplina, ganas de esforzarse y los apoyos suficientes pues puede lograr reconvertirse. No es un proceso fácil, son muchos los días que llegas arrastrando los pies a casa porque las cosas no salen y otros en los que al contrario todo va de maravilla ¿Que si echo de menos la gran empresa? Era un trabajo muy bonito el que tenía, viajaba, tenía mi estatus y demás, pero si volviera la vista atrás igual hubiera emprendido antes” explica Julio a COPE.

Autoempleo

También por el autoempleo ha optado Martina Bote, de 62 años. Es intermediadora laboral en Talento Savia. En este proyecto orientado a mejorar la empleabilidad de los mayores de 50 años, ha orientado a más de 100 seniors para reenfocar sus carreras profesionales. Ha analizado más de 800 perfiles y es una convencida del talento senior.

“Somos totalmente complementarios con los trabajadores más jóvenes. Desde el punto de vista profesional somos diamantes pulidos porque ya hemos pasado por todo, no tenemos cargas familiares y a los 50 o 60 años la mayoría estamos en plenitud física y mental” subraya Bote.

Como directora de Recursos Humanos de diferentes empresas durante décadas sabe bien que no es fácil y que a la hora de contratar a una persona de más de 50 años muchos son los interrogantes que se plantean las compañías: “hay dudas sobre su capacidad de adaptación, sobre su flexibilidad sobre si estará o no actualizada a las nuevas tecnologías, sobre sus expectativas económicas y también la percepción de amenaza llegando incluso a considerarlos en algunos casos una amenaza por la gran preparación que tienen genera temor de acabar siendo sustituidos por el nuevo fichaje”.

Tal y como está el mercado laboral en España, Bote es absolutamente contraria a que se alargue la edad de jubilación con carácter general y para todos los colectivos de trabajadores: “es injusto porque mucha gente está atrapada sin salidas ni oportunidades desde su último trabajo y hasta que llega la jubilación. El discurso en las empresas es el de que todas las personas pueden ser contratadas pero la realidad es, por desgracia, muy distinta”.

El 13,2 por ciento de los trabajadores de esa edad estaba en el paro en marzo de 2023. Para tratar de reducir la brecha y mejorar la empleabilidad de los mayores de 50 años trabaja en la plataforma Generación Savia que lleva 5 años junto a la Fundación Endesa y la Fundación Más Humano aportando soluciones por medio de formación, networking e iniciativas para crear oportunidades laborales para los profesionales senior.

“Un 30 por ciento emprende, otro 30 por ciento se integra en algún proyecto o empresa, pero el 40 por ciento restante se queda atrapado y ni para delante ni para atrás”, señala Bote por su experiencia en este proyecto.

En medio de las dificultades, la última EPA arroja algún dato esperanzador. Por ejemplo, que el mayor crecimiento del empleo entre enero y marzo de 2023 se registró entre las personas de 55 años y más, con 40.500 ocupados más.

CÓMO REINCORPORARTE AL MERCADO LABORAL

Para quienes siguen buscando reincorporarse al mercado laboral o emprender, los expertos recomiendan:

-Actualizar habilidades en tecnología, idiomas y otras competencias relevantes demandadas en el mercado laboral

-Establecer y mantener una red de contactos profesionales que puede ser muy útil para acceder a oportunidades laborales y recibir recomendaciones y adaptabilidad.

-Adaptabilidad, demostrar una actitud abierta al cambio y capacidad de adaptación a nuevas circunstancias.

-Hacer valer su experiencia, sus conocimientos y su mayor flexibilidad.

-Explorar programas y ayudas específicas diseñadas para profesionales senior.