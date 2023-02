Casarse en 2023 sale un 6% más caro que el año pasado

Seguimos queriendo pasar por el altar. No nos ha parado el virus, tampoco lo va hacer la inflación. La subida de los precios es el nuevo enemigo de los futuros novios. Este 2023 será algo más complicado ajustar el presupuesto que en años anteriores. Casarte este año te va a salir, de media, un 6 por ciento más caro que el año pasado.

Se espera que este año, se celebren hasta un 5% más de bodas que en 2019, antes de la pandemia. Un dato muy positivo para la industria de las bodas que mantiene el crecimiento gracias a las bodas desplazadas por el coronavirus, que 2022 no pudo acoger, junto a los nuevos enlaces. Para 2024 las perspectivas no son tan buenas, el sector de las bodas ya ha notado un frenazo en las contrataciones por culpa de la inflación.

2023 viene con fuerza

Según Cristina Ramírez de la AEGECat, la Asociación de empresarios de eventos y bodas de Cataluña, tras dos años muy difíciles, el 2022 fue un momento de recuperación; y este 2023 viene con muy buenas perceptivas. Está prácticamente todo lleno. “Las agendas de 2023 están muy llenas, aunque aún no como en 2019, pero somos muy optimistas”.

Las bodas no se contratan de un día para otro, tienen un largo recorrido, normalmente de un año. Las bodas que se van a celebrar este año, en su gran mayoría se contrataron en 2022. A estas alturas lo que se tiene que empezar a cerrar son las de 2024, y Cristina nos ha contado que ahí está el problema: “vemos que para el año que viene se está dejando de contratar. Tenemos miedo de que se estén frenando las buenas perspectivas. Comenzamos bien, llenando las agendas a finales del año pasado, pero estos 3 primeros meses del año se ha parado. Hay muchas peticiones de presupuestos, pero lo novios no se lanzan a cerrar la fecha”.

Desde la Asociación de empresarios de eventos y bodas de Cataluña, relacionan este frenazo con la inflación. Los novios tienen miedo de endeudarse por una boda.

¿Cuánto cuesta una boda en 2023?

La inflación es el gran enemigo de los novios de este año. La mayoría no lo van a notar, porque posiblemente tengan cerrado el precio con su empresa desde el año pasado. Pero hay que estar atentos al contrato, normalmente aparece una cláusula que especifica que en caso de subida del IPC se repercutirá en el presupuesto. Cristina Ramírez de la AEGECat nos ha contado a COPE que: “yo lo voy a repercutir no todo porque ha sido muy grande la subida, pero si una parte porque si no pierdo dinero”.

Para muchos novios, casarse este año les va a salir cómo mínimo un 5 o un 6 por ciento más caro que el año pasado. Y si lo comparamos con el año 2019, esa subida es del 10 o del 15 por ciento.

Si cogemos un ejemplo práctico. Una boda de 130 invitados puede salirte hoy en día a un precio de 40 mil euros. Hay que partir de la base que el cubierto por persona a día de hoy como mínimo va a costar 160 euros. Eso siempre y cuando los novios elijan la opción más barata que les ofrece la finca: el menú más económico y la decoración más sencilla. A ese precio en muchas ocasiones hay que sumar todos los extras: decoración de la Iglesia, flores, coro, etc. Y un vestido de novia que para las que sea novatas, hablamos de precios medios en torno a los 4.000 euros.

¿Se puede ahorrar algo en una boda?

Por supuesto, no hay que asustar a los futuros novios, como bien recuerda Cristina Ramírez: “todo o casi todo se recupera con los regalos de los invitados”.

Lo primero que deben realizar los novios cuando deciden casarse es hacer un presupuesto de gastos. Tienen que tener en cuenta que ese presupuesto siempre se incrementa. Los llamados imprevisto de boda. Según la web Bodas.net, entre las familias con rentas más bajas ese incremento llega hasta el 6 por ciento. En las familias más adineradas, es del 15 por ciento.

Los presupuestos siempre se pueden ajustar. Para Cristina el principal problema está en las redes sociales: “los novios ven todos los días bodas idílicas, y quieren eso en la suya. Pero tienen que saber que todo cuesta dinero. Se puede hacer una boda muy bonita sin todos esos complementos”. Pide a los novios que sean muy realistas con sus presupuestos y que se dejen guiar por los profesionales: “si sabes descartar algunas cosas que están de moda, pero son innecesarias, puedes llegar a ahorrarte en tu presupuesto final hasta un 25 por ciento”.

Tamara: una novia de verano.

A sus 30 años, Tamara se casa el próximo 29 de julio con su novio de 32, que le pidió matrimonio el pasado 8 de diciembre.

En su caso no tenían pensado ninguna fecha, Tamara nos ha contado a COPE que: “fuimos abiertos a ver qué es lo que tenía la finca. Y estaba todo completo, excepto el último fin de semana de julio, otra fecha a principio de mayo y finales de octubre. Pero por la zona de España donde nos casamos, solo era viable la de julio”. No quieren que les llueva.

Con la finca han tenido suerte, pero no está siendo tan fácil el tema del expediente matrimonial: “te das cuenta que hay mucha demanda en bodas civiles, cuando la primera cita que te dan es para dentro de 8 o 9 meses. Ósea que o planeas la boda con mucho tiempo, o te toca pagar un notario, lo cual es un extra económico”.

Han tenido que ahorrar mucho para poder pagar una boda, aunque en su caso, tienen la suerte de contar con la ayuda de sus padres. Tamara nos ha dicho que “hemos tenido que crear un Excel de gastos y de media la boda nos va a costar cerca de 50 mil, sin incluir el vestido de novia, el traje de novio, los ramos, la florista, etc.”. Además, asume que se incrementará más, tienen un margen de 1000 o 2000 euros para cualquier imprevisto.

Para ajustar el precio han tenido que tomar la decisión de descartar algunas cosas y detalles que tenían pensado en un principio, como por ejemplo han quitado una barra de mojitos, han reducido el tamaño de los centros de mesa y la decoración que tenían pensada para el salón.

Tamara tiene 232 invitados con un cubierto que les sale entre los 150 y los 200 euros: “sabemos que este año casarse sale más caro porque podemos comparar. En la misma finca donde nos casamos, lo hizo el año pasado una amiga y un familiar. Tenemos el dossier antiguo y el nuevo, y el precio del menú ha subido 12 euros. Es decir, un 8 por ciento más caro”.

Tengo 7 bodas este año: ¡Me arruino!

La boda de una amiga, amigo o un familiar siempre es motivo de alegría. Pero cuando se te empiezan a acumular varias para ese año, ya no hace tanta gracia.

La última de las opciones es tener que descartar bodas de amigos. Antes de llegar a ese punto, hay que hacer un presupuesto y recortar gastos para poder asistir a todas. Hay que tener en cuenta que por cada boda el regalo medio es de 150. Si vas en pareja, la suma sube hasta los 300. Por lo tanto, si en 2023 vas a tener 7 bodas, a final de año te habrás dejado en regalo de bodas 2.100 euros.

A todo esto, hay que sumar el hotel si la boda es fuera, la gasolina y comidas y cenas de ese finde. En caso de que sea en tu ciudad, no descartes que al final tengas que pedir un taxi.

Además, hay que vestirse. Y con las redes sociales y las fotos, cada vez se hace más difícil lo de repetir modelito. Pero, por algún lado hay que empezar a ahorrar. Quien sabe, quizá con un complemento distinto, puedes reutilizar el mismo vestido. Así que el primer consejo es el de decir adiós a estrenar un vestido en cada boda. Puedes abrir el armario de tus amigas.

Desde luego, si este 2023 viene completo de bodas, lo mejor es hacer una previsión de gastos con antelación, para llegado el momento no notar de golpe el efecto de cada boda.