Carolina Molas, desde su relación con Isabel Preysler hasta la entrevista de su hijo, Íñigo Onieva

MADRID, 17 (CHANCE)

Carolina Molas, madre de Íñigo Onieva, sigue en el foco mediático tras la boda del año. La suegra de Tamara Falcó, fiel a su discreción, ha dejado claro ante los micrófonos de Europa Press que no ha leído la reciente entrevista de su hijo en la revista '¡Hola!'. Ante las preguntas de los periodistas sobre el contenido de dicha entrevista, Carolina se ha mostrado reacia a comentar cualquier detalle al respecto.

En cuanto a la buena relación que Íñigo mantiene con Isabel Preysler, madre de Tamara Falcó, Carolina prefiere no hacer ningún comentario al respecto. Aunque se especulaba sobre posibles tensiones entre ambas familias, la suegra de Tamara ha optado por mantener el silencio y no ofrecer detalles sobre el estado de la relación.

De manera sofisticada, Carolina ha respondido con una sonrisa a las preguntas relacionadas con los supuestos sentimientos de molestia que pudiera haber experimentado por el cariño excesivo que Isabel Preysler habría mostrado hacia su ex marido. Con un toque de humor, la madre de Íñigo deja entrever que esos rumores no le afectan y prefiere no dar detalles al respecto.

En cuanto a la carta que Íñigo le habría escrito a Isabel durante la crisis causada por la infidelidad, Carolina decide mantenerse en silencio y no pronunciarse al respecto. Una vez más, su negativa a comentar nada sobre su hijo y su mujer, deja ver como prefiere mantener la privacidad de la situación y no entrar en detalles públicamente.