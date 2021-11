Carmen Lomana: su relación con Vox, el mote que le puso a Pablo Iglesias y su encontronazo con Jorge Javier

Su papel en el mundo socialité la convirtió en una figura conocida pero su paso por los principales realities de España la han convertido en una de las opiniones más reconocibles del mundo del corazón. Carmen Lomana cuenta con una vida intensa en la que no han faltado desde los coqueteos con la política, tragedias, polémicas e incluso apariciones memorables en televisión, sobre todo en un anuncio de Burger King que la convirtió en un auténtico meme viviente.

En la actualidad Lomana es colaboradora habitual tanto de Fin de Semana de COPE con Cristina López Schlichting como con Susanna Griso en 'Espejo Público', donde no se ha cortado la lengua a la hora de meterse en charcos como al hablar de las piernas de la infanta o sobre la diseñadora Carolina Herrera: “Lleva una imagen aburridísima desde hace mucho tiempo. Ahora, Carolina Herrera no es un icono de estilo”, comentaba a raíz de la polémica en la que la diseñadora venezolana criticaba a las mujeres con pelo largo y más de 40 años.

Lomana, Vox y el mote de Iglesias

Precisamente la socialité se convirtió en el azote de Vox en redes sociales después de que criticase a su hermano Rafael por presentarse al Congreso en las listas del partido de Abascal en 2019: “Rafael lo ha tenido todo en la vida, podía haber estudiado, podía haber hecho una carrera... Era el niño adorado de todo, pero eso es lo de menos”, comentaba ante las cámaras de Antena 3 “¿Cómo alguien que lo único que puede ser, es un buen deportista, está cobrando 5.000 euros en el Congreso?”, se preguntaba Lomana.

Pero, lo que puede que muchos no recuerden es que la propia colaboradora se presentó a las listas del Senado por Vox, aunque posteriormente terminaría manteniendo que lo hizo para acabar con la Cámara Alta y que sólo quería “darle publicidad” a la formación política. De hecho, en una entrevista con Diez Minutos no descartaba del todo volver a intentarlo de la mano de otro partido político.

“No me importaría porque la política es la vida, desde donde más puedes ayudar a mejorar la vida de la gente. Yo no necesito enriquecerme con la política. Me encantaría ser alcaldesa de Madrid”, se sinceraba.

Pero en los últimos años el nombre de Lomana parece estar más ligado a la crítica política que a la participación. Peculiar fue el momento en el que, ante los micrófonos de Fin de Semana, rebautizaba al por entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, tras su cambio de look al recogerse la coleta: “Cuando le he visto con el moñito, yo le voy a llamar el Moñas con pendiente”.

La fama adquirida en los realities

En cualquier caso la fama de Lomana ha crecido exponencialmente en los últimos diez años, especialmente tras su paso por 'Supervivientes', '¡Más que baile!' o 'MasterChef Celebrity'. Muy sonada fue su participación concretamente en el de Televisión Española, tanto por sus piques con Bibiana Fernández como por el momento en el que se desmayó durante las grabaciones y tuvo que ser asistida en pleno programa.

Precisamente tras su paso por 'Supervivientes' la socialité tuvo una presencia cada vez más habitual en los platós de Telecinco hasta que, llegados a cierto punto, dejaron de contar con ella. Ahora, y siendo una habitual en la competencia, ha lanzado duras críticas a Rocío Carrasco, la principal estrella de la cadena en los últimos meses, así como ha protagonizado encontronazos con presentadores de la talla de Jorge Javier Vázquez, que se burlaba en 2014 de que Lomana había “muerto para nosotros”.

Tras ser preguntada por las burlas del presentador de 'Sálvame' hacia ella por votar al PP, Lomana respondía: “Yo qué voy a opinar, que está en su línea, es normal. Que diga eso y se ría. Pero fíjate lo que nos podríamos reír los demás cuando se tira al suelo y dice que es una cadena de 'rojos y maricones'”.

Dos tragedias en su vida: su marido y su hijo

La colaboradora de COPE no sólo ha vivido de la televisión, sino que hace muchos años estudió filosofía y letras en la rama de Historia y, durante un tiempo, estuvo trabajando en el Banco Santander en Londres, en el Departamento del mercado de Euro-dólar y comercio internacional, donde conocería al que sería su único marido hasta la fecha: Guillermo Capdevila.

Pero no es la única tragedia de la vida de la socialité. Como ella misma relataba en una entrevista a Europa Press, la pérdida de su hijo fue un duro golpe: “Tuve un duelo en el que parecía una viuda de García Lorca. Cuando perdí un hijo y me dijeron que no podía tener más el duelo fue espantoso pero me costó mucho más recuperarme de la viudedad que de la pérdida de los hijos”.

“Tuve un problema de Rh, que antes no se controlaba, entonces los niños nacían con lesiones de corazón, a lo que llamaban muerte súbita. Pero no quiero hablar de eso porque me pone muy triste. Luego tuve algo que fue todavía peor: me quedo embarazada nuevamente, un embarazo extrauterino que me puso malísima, y me tuvieron que operar de urgencia porque no sabían lo que era y el bestia del médico me cortó las dos trompas en vez de quitarme solo donde tenía el extrauterino”, confesaba.