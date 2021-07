Carmen Lomana habla claro sobre el 'look' de los deportistas españoles: "Como la bandera francesa"

Este viernes se han inaugurado los Juegos Olímpicos de Tokio y Cadena COPE se ha volcado con la competición. Un equipo de periodistas de la casa se han trasladado hasta la ciudad japonesa, desde donde contarán cómo está siendo el desarrollo de los JJ.OO.

Este mañana, el equipo de Deportes de COPE, encabezado por Manolo Lama, ha retransmitido en directo la Ceremonia de Inauguración de los Juegos y como no podía ser de otra forma, todas las miradas estaban puestas sobre nuestros olímpicos. Los españoles han salido alegres, contentos e impecables en su vestimenta, con los tonos blancos, rojos y negros como tonos predominantes.

Por ello, y para poder conocer una voz experta que sirviera para valorar los modelos de nuestros deportistas, el equipo de COPE ha podido contar con la colaboradora de 'Fin de Semana', Carmen Lomana.





"La persona que nos va a analizar lo que estamos viendo. Los trajes, la moda...", le ha dado paso Manolo Lama. No obstante, y ante la sorpresa de todos los oyentes e incluso del equipo de la casa, la colaboradora ha dejado a todos descolocados con sus siguientes declaraciones.

El incómodo momento para Carmen Lomana

La colaboradora de COPE ha hablado en directo, celebrando estar hablado con el equipo. "Más alegría la mía. Tú eres la belleza, la elegancia. Nosotros somos el desecho humano", ha contestado rápidamente Lama, quien a continuación ha preguntado a Lomana por su opinión sobre la vestimenta de los olímpicos españoles.

"No los he visto, ¿dónde están desfilando?", ha preguntado rápidamente. No obstante, Lama ha seguido insistiendo. "¡Pero que no los he visto!", ha exclamado nuevamente Lomana.

"¡Ah, ya han desfilado!", ha gritado sorprendida. A continuación y tras un silencio un tanto incómodo, han llegado las risas y los miembros del equipo de deportes han intentado trasladarle la visión general de la vestimenta. Ha sido Angelito quien ha explicado que las mujeres llevaban "un vestido por encima de la rodilla, rojo intenso y una chaqueta entallada arriba".





En cuanto a los chicos, que iban con una "mezcla de colores", Angelito ha descrito su traje: "Pantalón azul, chaqueta blanca y polo rojo demasiado intenso".

"Muy clásico, como la bandera francesa", ha respondido inmediatamente Carmen Lomana. Con las risas de los miembros del equipo, la colaboradora ha asegurado que "vayan como vayan nos va a encantar. No lo he visto, pero lo que importa es ver a nuestros deportistas desfilando, con la emoción". A continuación, ha explicado que nuestros olímpicos parecían haber llevado "Colores muy clásicos, que es lo que suelen hacer en este tipo de eventos".

A continuación, Manolo Lama le ha preguntado qué idea habría propuesto ella para vestirles. "Me estás preguntando algo inviable para mí. Nunca se me ha ocurrido pensarlo pero no les pondría tanto 'colorinchi'. Solo en un tono, con solo un detalle en el polo a color", ha concluido Carmen.