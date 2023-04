Carmen Borrego, feliz, anuncia su reconciliación con su hijo

MADRID, 25 (CHANCE)

Reconociendo su amabilidad, su accesibilidad y su cercanía con la prensa en el último año, Carmen Borrego ha sido distinguida con el Premio Naranja en los populares Premios Naranja y Limón otorgados este lunes por la Peña Periodística Primera Plana. Un acto en el que contó con el apoyo de su familia -su hermana Terelu Campos, su marido José Carlos Bernal y su hija Carmen Almoguera- y en el que, además de ella, su sobrina Alejandra Rubio también fue premiada, aunque en su caso con el Premio Limón por su acidez en lo que a su trato con los medios de comunicación se refiere.

Con un vestido naranja a juego con su premio, Carmen se mostró muy emocionada por un reconocimiento que, como confiesa, no se esperaba "para nada" y le ha hecho una especial ilusión: "Cuando uno lleva muchos años trabajando y le dan el primer premio, estoy nerviosa y contenta. Todos tenemos una parte amable y una ácida. Me encanta la prensa y es bonito que tus compañeros te premien con el Naranja".

Un premio en el que hubo una gran ausente, su madre María Teresa Campos, que como desvela se encuentra "bien": "Ya me gustaría que pudiera acompañarnos. Ella está tranquila, está bien gracias a Dios, muy tranquila y muy cuidada y muy mimada que es lo que corresponde en estos momentos y es lo que hacemos todos con mucho cariño".

"A mi madre la prensa le ha tratado siempre bien, sería injusto decir eso. Pero hay un momento que cuando una persona se retira hay que dejarla descansar y dejarle los pocos momentos que ella puede tener, que es venir a mi casa o casa de mi hermana o darle un pase, porque la gente debe recordar a María Teresa como lo que ha sido: Una gran comunicadora" ha pedido, asegurando que aunque entiende que le preguntemos por ella, "hay momentos en que debemos todos, incluidas sus hijas, dar un paso atrás, dejarla y no hablar de ella".

Y, como no podía ser de otro modo, dedicó su Premio Naranja a su madre -"he aprendido de la mejor que se puede hacer televisión de corazón y no a puñetazos"- aunque en su discurso incluyó unas palabras muy especiales para su futuro nieto y para su hijo José María Almoguera, con el que se ha reconciliado después de varios meses distanciados. "Por supuesto que sí" ha confirmado cuando le hemos preguntado si ya ha hecho las paces con el joven, evitando entrar en detalles sobre cómo se fraguó su acercamiento. Discreta pero muy feliz Carmen ha revelado que está deseando conocer al nuevo miembro de la familia -cuyo nacimiento es inminente- y ha asegurado con una sonrisa que "por supuesto" que será una maravillosa abuela. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!

