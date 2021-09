Carillas dentales, un nuevo método para lucir la sonrisa perfecta

Seguro que más de una vez al ver las fotos que las celebrities suben a sus redes sociales te has preguntado, ¿cómo han conseguido unos dientes tan blancos y alineados? Aunque no podemos descartar que esa dentadura perfecta se deba a la genética, en la mayoría de los casos está en un buen tratamiento dental.

¿Qué son las carillas dentales?

Desde P&P Clinic , especialistas en odontología nos explican que las carillas dentales son unas delgadas láminas de porcelana que se ponen encima de los dientes para así ocultar cualquier fractura, mancha o imperfección.

Las carillas se fijan a la cara anterior del diente mediante un cemento o resina especial (de forma similar a lo que ocurre con las uñas postizas). Se colocan en menos de 90 minutos, pueden durar de 5 a 20 años, dependiendo del material y del cuidado con el que se las trate. Se fabrican a medida en los laboratorios dentales, para adaptarse perfectamente a los dientes de cada paciente.

Suena bien, ¿verdad? Se trata de uno de los tratamientos más demandados en odontología ya que permite cambiar por completo el aspecto de una dentadura sin mucho esfuerzo. Algunos de los problemas habituales que resuelven las carillas dentales son:

Diastemas (espacio excesivo entre dientes).



Dientes demasiado pequeños.



Manchas dentales.



Roturas, fisuras o traumatismos dentales.



Oscurecimiento o amarillamiento dental.



Desgastes dentales.

Aparte de porcelana, también pueden hacerse carillas en otros materiales como el composite u otras resinas. La porcelana es muy resistente y ofrece resultados más naturales, mientras que las carillas de composite tienen una vida útil inferior, pero son más económicas.

Normalmente se colocan carillas en al menos 6 piezas dentales, y lo más habitual es que sea en los dientes delanteros, que son los más visibles. Recordemos que el principal objetivo es lucir una sonrisa más bonita. Pero, ¿Cuánto cuestan las carillas dentales? Los precios van desde los 200 hasta los 600 euros por pieza. Un precio asequible para disfrutar de una sonrisa de estrella de cine.

Una técnica llena de ventajas

Si eres una de esas personas que tiene miedo a ir al dentista, no te preocupes. Ponerse unas carillas dentales es totalmente indoloro, aunque a veces hay que tallar un poco el diente para adaptar la carilla. No se necesita anestesia, y la recuperación es inmediata. Los resultados también se ven al instante, y esas no son las únicas ventajas.

Otro de los puntos fuertes ya lo hemos mencionado: la duración. Las carillas pueden durar mucho tiempo, ofreciendo una solución a largo plazo. Además, este tratamiento permite trabajar de forma individual sobre cada diente, mientras que otros tratamientos como la ortodoncia requieren colocar la aparatología en, al menos, el frente visible de la dentadura. El resultado es rápido y natural, no habiendo diferencias entre las carillas y los dientes naturales.