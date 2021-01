Cantabria cierra centros comerciales en fin de semana y prorroga su cierre y el de interior de bares un mes

Se reduce el aforo en espacios culturales y laborales y se prohíbe el público en competiciones deportivas a partir de este sábado

Cantabria implantará nuevas medidas frente al coronavirus ante el aumento de los contagios, como el cierre de sus centros comerciales durante los fines de semana y festivos, la reducción del aforo en diferentes establecimientos y ámbitos -como el cultural el laboral- y la prohibición de asistencia de público a eventos deportivos, además de que prorrogará todas las restricciones que ya estaban implantadas.

Las medidas nuevas entrarán en vigor a las 00.00 horas de este sábado, 16 de enero, y por un periodo "ilimitado", hasta que la situación sanitaria mejore.

Además, el cierre perimetral de la comunidad y el toque de queda de 22.00 a 6.00 horas, que estaban en vigor hasta el sábado, se prorrogarán durante un mes más. Estas medidas no dependen de la Consejería de Sanidad, sino del presidente regional, Miguel Ángel Revilla, que ha firmado un decreto publicado ya esta mañanaen una edición extraordinaria del Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Éste se apoya en un informe que señala que la región venía registrando un descenso progresivo en el número de casos nuevos diarios y en la incidencia acumulada y, sin embargo, desde el díaNavidad y hasta el 10 de enero la incidencia a 7 días ha pasado de 56,14 a 124,86 casos y la tasa de positividad ha crecido del 5,5 al 9,1%.

El decreto tendrá vigencia hasta las 00.00 horas del 15 de febrero, pudiendo modificarse o quedar sin efecto en función de la evolución epidemiológica, aunque "no está previsto".

Además, también se prorroga durante 30 días el cierre de los negocios a las 21.30 horas y el cierre del interior de establecimientos hosteleros y casas de apuesta y salas de juegos.

Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, que ha explicado que el objetivo es reducir los contactos sociales ante el aumento de contagios en los últimos días y que estas medidas son "el único arma" que existe junto a la vacuna.

NUEVAS MEDIDAS

Según ha explicado, tendrán que cerrar los fines de semana los centros comerciales de más de 400 metros cuadrados, a excepción de aquellos de alimentación, bebidas, farmacias o productos de primera necesidad. Además, sus parques y espacios comunes solo se podrán utilizar para el tránsito de personas, no para actividades ni encuentros.

Asimismo, a partir de ahora estos centros comerciales, así como los centros recreativos y turísticos, tendrán que remitir semanalmente un informe a Salud Pública indicando el número de personas que han acudido y en qué franja horaria.

Las nuevas medidas también afectan al ámbito laboral, donde se tendrán que cerrar las salas de estar y de descanso y los comedores y salas imprescindibles tendrán que tener como máximo un tercio de su aforo. Igualmente, los vestuarios que se tengan que mantener abiertos podrán estar ocupados al 50 por ciento de aforo.

Lo mismo ocurre en el ámbito cultural, donde el aforo se reduce a un tercio, afectando a bibliotecas, museos, monumentos, cines, teatros, auditorios o cualquier recinto que acoja este tipo de eventos.

Y en deporte, se prohíbe el uso de vestuarios y duchas en todas las instalaciones salvo en las piscinas, además de la asistencia de público a entrenamientos, competiciones o eventos en instalaciones deportivas. De esta manera, los aficionados podrán asistir al partido del Racing de esta tarde, pero no podrán hacerlo a partir del sábado, cuando entre en vigor el nuevo decreto de Sanidad, que se publicará "en breve".

También se mantiene que no podrán realizarse actividades en parques y playas entre las 20.00 y las 8.00 horas.

EVENTOS MULTITUDINARIOS

Por último, se prohíben los actos que concentren a más de 300 personas, mientras que los eventos de entre 30 y 300 asistentes tendrán que realizar una evaluación del riesgo y solicitar una autorización a la Dirección General de Salud Pública.

En este sentido, con respecto a las manifestaciones el consejero ha precisado que autorizarlas es competencia de la Delegación del Gobierno previa consulta a Salud Pública, que no dará permiso si exceden ese máximo de participantes.

Por otro lado, a preguntas de la prensa por un posible cierre de los municipios de nuevo, ha respondido que "de momento no se va a hacer", pero no ha descartado que se implante de nuevo si en alguna zona empeora la situación. Además, se haría con mayor control y suspendiendo toda la actividad no esencial.

Y preguntado por la huelga convocada para este viernes por Ambuibérica, subcontrata del Servicio Cántabro de Salud (SCS), ha señalado que el papel de la Consejería únicamente es establecer los servicios mínimos. "No vamos a interferir en las relaciones de la gerencia de la empresa con sus trabajadores", ha sentenciado.