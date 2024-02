Candela Acevedo reacciona a la detención de Antonio Tejado

MADRID, 14 (CHANCE)

La delicada situación por la que está atravesando Antonio Tejado ha desatado todo un huracán de reacciones mediáticas en España. En las últimas horas hemos podido hablar con su madre, su hermano, su abogado, su tía, pero hasta ahora no le habíamos preguntado a su exnovia, Candela Acevedo.

Mantuvo una relación sentimental con él durante años, de hecho, participó en 'GH VIP' junto a Antonio y su noviazgo terminó de forma pública, pero hasta ahora no conocíamos su opinión al respecto de la detención e ingreso en prisión del sobrino de María del Monte.

Esta tarde, Candela ha reaparecido ante las cámaras y, al preguntarle por esta delicada situación, se ha mostrado de lo más nerviosa y ha asegurado que se quiere mantener al margen: "Disculpadme, pero no voy a decir absolutamente nada".

Lo único que ha dejado claro es que no se esperaba para nada esta polémica: "La verdad que no", pero no ha querido dar más detalles y ha insistido con que "no tengo nada que hablar, ese tema no va conmigo" porque "me agobio mucho" y prefiere mantenerse en un segundo plano.

Una actitud muy distinta a la que ha mostrado la exmujer de Antonio, Alba Muñoz, que ha concedido una entrevista en exclusiva este miércoles para la revista Lecturas, desvelando el infierno que vivió en su separación.