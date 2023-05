Cambios físicos y en su actitud: los síntomas que pueden indicar que un niño está pensando en suicidarse

Oviedo, pasadas las 9 de la mañana del viernes 19 de mayo, y una madre desesperada saliendo del centro de salud al que acababa de llegar. Le habían contactado porque sus dos mellizas, de solo doce años, se acababan de precipitar de la ventana del sexto piso, muriendo en el acto.

Tras ese momento, las primeras investigaciones trataron de esclarecer qué es lo que podía haber pasado, si, por un lado, había sido un accidente, o, si por el contrario, se habían suicidado. Las pesquisas más certeras iban por este camino ya que, días antes de morir, confesaron las pocas ganas que tenían de vivir.

Un caso aterrador, como tantos de los que se viven cada año en España entre menores de edad. Vamos cifra a cifra, porque si se atienden a los números que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE), vemos que en el año 2021, se suicidaron 4.003 personas en nuestro país, de las que 75 eran menores de edad, de entre 10 a 18 años. Una auténtica barbaridad y una cifra que va en aumento más allá de lo que cabría esperar.

De hecho, el año pasado se suicidaron 13 menores de 15 años y 273 personas de entre 15 y 29 años, siendo el suicidio la primera causa de muerte externa en población juvenil y "uno de los principales motivos de consulta" entre los psicólogos, como contaba a COPE la psicóloga Ana Isabel Benedicto, especialista en terapia EMDR y problemas infantiles.

Casos que han aumentado desde el confinamiento y la pandemia, pero no solo en los menores de edad, sino en toda la población. "No solo tienen que vivir el acoso escolar en el colegio, se traspasan esas barreras y lo viven en casa desde las redes sociales. Muchas veces sienten que no tienen escapatoria" explicaba esta psicóloga experta.

"Además, han vivido muchos las consecuencias del aislamiento y del miedo, con lo importante que es a esas edades vincular con otros compañeros. Y se han cogido la responsabilidad de que los demás no se pongan malos por su culpa" explicaba, como parte de los trastornos que están sufriendo nuestros menores de edad que, en el peor de los casos, les llevan a las autolesiones y la ideación suicida.

Los síntomas que pueden indicar esa ideación suicida

El acoso escolar, las redes sociales y la violencia que puede llegar a existir en ellas, y el aislamiento social que hemos vivido en los últimos tiempos pueden ser causas principales y agravantes para llevar a muchos menores de edad a pensar en el suicidio. Muchas veces, hasta que no pasa, no tienes ningún indicio de que algo así puede estar a punto de suceder, tal y como pasó con las mellizas de Oviedo, que, a priori, no dieron muestras de querer atentar contra sí mismas.

De esos síntomas hablamos con la expera psicólogoa Ana Isabel Benedicto, que nos explicaba en COPE que lo vamos a notar "en los cambis de conducta. Si están más irascibles o tristes, si lloran con frecuencia, o se quedan enganchados en la apatía y la desconexión. Empiezan a asilarse, no salen con los amigos o dejan de lado actividades que les gustaban" contaba.

Son solo algunas de las señales que nos pueden poner en alerta, pero hay más. "Puede haber cambios a nivel físico, que pierdan mucho peso, dejan de comer, que pasan muchas horas dormidos o tienen insomnio" explicaba. Y es aquí, con estas señales de alarma, cuando tenemos que hacer el proceso de acompañamiento y de comunicación con el menor para evitar ese trágico final.

La comunicación empática, clave en la prevención del suicidio

Lo primero para prevenir el suicidio es identificar bien las señales que nos explicaba la psicóloga Ana Isabel Benedicto previamente, pero, una vez que las tenemos, es importante tener una comunicación empática con ese menor. "Es importante que haya un vínculo seguro en el que demos pie a que pueda hablar y expresarse sin sentirse juzgado. Uno de los mayores riesgos es que esa persona se sienta tremendamente sola" explicaba.

Audio





"En ese escuchar bien es no minimizar lo que nos cuenta, existe el mito de creer que si dice que se va a suicidar luego no lo hace, pero esto no es así. En el momento que transmite que quiere suicidarse, hay un riesgo real de suicidio" expresaba.

Y es que no, no se puede pasar por alto ninguna de estas señales de cara a prevenir el suicidio, y coordinar, como decía esta psicóloga, con el colegio y en casa las ayudas que podamos brindar a estos menores de edad y nunca dudar en pedir ayuda a un profesional de la salud mental.