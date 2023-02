Un joven que intentó quitarse la vida explica los síntomas antes de un brote psicótico: "Las voces"

Esta es la historia de Juan. Desde hace tres meses va a tratarse a un centro donde acude a terapia grupal con una psicóloga, que les da las directrices oportunas para sobrellevar la enfermedad de la mejor forma posible. Juan fue diagnosticado de un trastorno esquizo-afectivo, que hizo que intentara suicidarse hasta en tres ocasiones y sufra brotes psicóticos que le impiden diferenciar lo que era real de aquello que no lo era.

Juan ha relatado su historia en 'La Tarde', donde ha confesado que parte de la causa de estos pensamientos suicidas es heredado por un gen materno. "Un tío mío padecía de enfermedades mentales y se suicidó", ha contado. No obstante, hubo otra serie de factores que le abocaron a esta situación: "Un poco de toqueteo con las drogas... todo un poco ocasionó la enfermedad que tengo diagnosticada".

Seguidamente, el joven ha contado qué siente cuando sufre un brote psicótico: "Pierdes como la noción del tiempo. Estás en un universo paralelo, no eres consciente de lo que ocurre en ese momento. Uno hace cosas que no sabe por qué las hace y acaba llevando a esos actos terribles, como es el suicidio", ha confesado Juan. Al principio, eso sí, le costaba diferenciarlos. Ahora, sin embargo, ya sí puede hacerlo. "He aprendido a darme cuenta de cuándo me da ese brote, soy capaz de distinguir cuando empieza ese momento de las voces. En mi caso consiste en escuchar voces, otros compañeros pueden ver visiones". Una serie de voces que le dicen "cosas terribles".

Audio



"Me dicen que la gente me quiere hacer daño, me quieren violar, que me mate, que acabe con mi vida, que abandone a mis padres. Cosas terribles. Esas voces las identifico", ha relatado Juan en 'La Tarde', quien seguidamente ha asegurado que tuvo un total de cuatro ingresos por cuatro brotes diferentes. "Los dos últimos yo era consciente de cómo pararlo", ha agregado. Una situación que "es difícil" porque quiere hacer "su vida normal", pero su enfermedad no se lo permite.

¿Qué recomienda a las personas que padecen algún tipo de enfermedad? Juan ha sido muy claro: "Que sean constantes con la toma de la medicación, que eviten tomar sustancias tóxicas y que lleven una vida lo más saludable posible, que estén con su familia, que tenga amigos y que se cuiden y se apoyen mutuamente", ha enumerado. La familia, de hecho, ha sido para él un pilar "fundamental". Gracias a ellos "estoy vivo", ya que supieron identificar la enfermedad. "En mis intentos de suicidios ellos lo pasaron mal: en el primero me intenté tirar de un tercer piso, me salvaron mi madre y mi hermano. El segundo fue por ingesta de fármacos y me salvó mi hermana. El tercero fue parecido al último", ha recordado para, seguidamente, decir: "Con su ayuda estoy aquí vivo".

Dar visibilidad a los problemas de salud mental

Este jueves los comunicadores de COPE han vuelto a salir a la calle, una vez más para arrojar luz y ofrecer soluciones sobre los problemas de salud mental. Además, los oyentes podrán contar con un pódcast original, protagonizado por el psiquiatra José Miguel Gaona, y compuesto por cinco capítulos que se pueden escuchar ya: "La celda del silencio".





Más de 12 horas de programación especial en directo con los datos de Carlos Herrera, quien los abordará con testimonios y expertos; la búsqueda de respuestas de Ángel Expósito desde Barcelona; las historias humanas de Pilar García Muñizcon protagonistas desde Zaragoza; y la explicación de los diferentes trastornos en ciudadanos que lo viven en primera persona, con Pilar Cisneros y Fernando de Haro, que se trasladan a Pontevedra y Sevilla, respectivamente.