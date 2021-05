El cambio en la normativa con el que la DGT podría forzarte a pagar el peaje de las autovías

El Gobierno ya podría estar trazando posibilidades para reforzar el plan de implantación de peajes en las autovías en nuestro país. Y lo podría hacer con un cambio en la normativa similar al que ya ha puesto en marcha este mismo martes en España y, concretamente, en las zonas urbanas. Y es que a finales de la pasada semana conocimos que, dentro delPlan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido desde el Ejecutivo a Bruselas está la intención de implantar a partir de 2024 un sistema de cobro directo al usuario por utilizar autovías.

Por otra parte, Tráfico ha hecho oficial en España este martes el cambio en el límite de velocidad en vía urbana. Cuando hasta ahora la mayoría de ayuntamientos establecían un máximo de media de 50 kilómetros por hora, desde principios de esta semana en las vías de un solo carril por cada sentida no se podrán superar los 30 kilómetros por hora. De la misma forma, aquellas vías en las que no hay ningún tipo de diferencia entre la carretera y la calzada no podrán superarse los 20.

GRAF4533. MADRID, 11/05/2021.- Vista de una señal de limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora en Madrid este martes cuando entra en vigor la modificación del Reglamento General de Circulación que establece esta velocidad como límite genérico para las vías urbanas con un solo carril por sentido. EFE/Rodrigo JiménezRodrigo Jiménez









El cambio en la normativa que podría plantearse el Gobierno



Teniendo en cuenta estos cambios que han entrado en vigor a nivel nacional desde el 11 de mayo, hay otro similar que llega como sugerencia tanto desde la la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como de la propia Organización Mundial de la Salud (OMS). Y es que piden que en todas las carreteras secundarias españolas el límite de máxima velocidad dejen de ser los 90 kilómetros por hora para que baje de manera oficial en todas hasta 70.

El principal objeto de la petición tanto de la OMS como de la OCDE es evitar que estas vías sigan siendo el principal foco de accidentes mortales en nuestro país. No obstante, podría existir otro factor determinante para Interior y Tráfico si considerase que debe escuchar la sugerencia internacional: evitaría una posible fuga de conductores que quisiesen evitar el pago obligatorio de las autovías a partir de 2024.

No obstante, no parece que sea una prioridad inmediata para la DGT implantar este cambio en los límites de velocidad. Según asegura El Mundo, fuentes de Tráfico no lo descartan pero no lo contemplan a corto plazo: “En velocidad, creemos que se ha hecho ya casi todo”, mantienen.









“El debate está en si paga el contribuyente o el usuario”



Sobre este tema hablaba precisamente este martes Julián Núñez, presidente de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras SEOPAN, en 'Herrera en COPE'. Señala que el debate de la nueva medida que plantea el gobierno no es sobre pagar o no pagar sino sobre si paga "el usuario de la carretera o el contribuyente".

El presidente de SEOPAN mantiene que “en toda Europa este debate está cerrado: pagan los usuarios de la carretera y eso es lo que está encima de la mesa”.

GRAFCAV5086. PAMPLONA, 09/05/2021.- Fotografía de la Autovía de Leizarán este domingo en el que las carreteras navarras han ofrecido este domingo una imagen de normalidad en el transcurso de las primeras horas sin cierre perimetral en la Comunidad una vez decaído el estado de alarma. EFE/Villar LópezVillar López









Por su parte, desde Acex (Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras) defienden que un peaje de entre 3 y 5 céntimos de media sería suficiente para acabar con el déficit de 8.000 millones que ya acumula la conservación de las carreteras.

Si fijáramos un peaje medio de 4 céntimos por kilómetro, supondría un pago de 9 euros para ir desde Madrid a Burgos, de 12 euros para viajar entre la capital y Zaragoza, de unos 14 euros para ir hasta Valencia, 15 a Córdoba, 16 euros a Badajoz o 22 euros a La Coruña.