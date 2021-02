La DGT anuncia cambios inminentes en el límite de velocidad: entran en vigor el 11 de mayo

Desde el próximo 11 de mayo, las normas de tráfico experimentarán un nuevo cambio que puede afectar a todos los conductores. La Guardia Civil ha advertido a los ciudadanos que no conocer la norma no los exime de cumplirla. Por ese motivo, todos los conductores deberán estar pendientes a los límites de velocidad desde el 11 de mayo si no quiere recibir una sanción.

Los nuevos cambios de la DGT

Desde el 11 de mayo, todos los vehículos deberán reducir su velocidad. Lo único que no sufrirá ningún cambio será el límite máximo en vías de dos o más carriles por sentido que será de 50 kilómetros por hora, tanto en ciudades como travesías.

EFE/ Manuel BruqueMANUEL BRUQUE

No obstante, en ciudades y travesías se deberá reducir la velocidad hasta los 30 kilómetros por hora en las vías de un solo carril por sentido en ciudades y travesías. En las vías sin ningún tipo de diferencia de altura entre calzada y acera, denominados plataformas únicas, se deberá reducir hasta los 20 kilómetros por hora.

#SabíasQue a partir del 11MAY21 la velocidad en ciudades y travesías será:



✔30 km/h en vías de un solo carril por sentido.

✔20 km/h. en vías sin diferencia de altura entre calzada y acera (plataforma única)

✔50 km/h. en vías de 2 o más carriles por sentido.



Vía: @DGTespic.twitter.com/wo5aLNbWod — Guardia Civil ���� (@guardiacivil) February 25, 2021

Con estos cambios no se podrá rebasar en 20 kilómetros por hora el límite de velocidad en las carreteras de doble sentido convencionales. El objetivo de estos nuevos cambios en la normativa vial no es más que reducir los atropellos y las lesiones derivadas de los mismos que se producen en los núcleos urbanos. Es decir, su objetivo es disminuir los siniestros que se producen entre peatones y ciclistas. Saltarse estos límites podrían suponer una multa que vaya desde los 100 hasta los 600 euros. En el caso de que sea una acción peligrosa y considerada como grave se retirarán hasta seis puntos del carnet de conducir.

EFE/Sergio BarrenecheaSergio Barrenechea

No son los únicos cambios que ya han entrado en vigor, ya que desde hace unas semanas tener el móvil en la mano, aunque no se esté usando, también será motivo de sanción que podría ascender hasta los 200 euros y la retirada de seis puntos. En este sentido y con todos estos cambios, también se incrementarán las sanciones por no utilizar el cinturón de seguridad, el casco en el caso de los motoristos o el uso inadecuado de los sitemas de retención infantil.