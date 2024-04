4 de cada 10 menores de 14 años realizan al menos una compra por Internet al mes. Y solo el 46 por ciento de esas compras están supervisadas por un adulto, según una encuesta realizada por un comparador de precios y ofertas online. Teniendo en cuenta que a los 12 años el 72 por ciento tiene su propio móvil a veces no necesitan ni pedir prestado el aparato electrónico a sus padres.

Los adultos somos responsables a la hora de educar a los menores en el mejor uso de las nuevas tecnologías. Existen algunas herramientas o aplicaciones que nos permiten bloquear las compras o poner contraseñas que los menores no conozcan.

Un simple clic y la compra esta hecha

El botón de compra siempre es muy atractivo. Jorge Flores es fundador y director de pantallas amigas cuenta a COPE que las aplicaciones siempre tienden a ponerlo fácil e intuitivo: “saben perfectamente donde colocar el botón, en qué lugar y en qué momento”. El problema es que es normal que dejemos grabado los datos de pago, y somos nosotros mismos los que abrimos las puertas a nuestros hijos para que compren sin supervisión.

La compra online superó en España los 20 mil millones de euros en el segundo trimestre de 2023, un 12,7 % más que el año anterior, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

El problema aparece cuando la decisión de compra no es intencionada, sino que se produce de forma accidental por parte de uno de nuestros hijos. En la mayoría de nuestros dispositivos queda registrada nuestra cuenta o tarjeta bancaria, por lo que con un simple clic pueden realizar compras sin que nos demos cuenta.

Herramientas para evitar las compras

Pocas medidas existen que garanticen que la persona que está haciendo la compra es mayor de edad. Es fácil que un menor realice la compra suplantando la identidad de un adulto, normalmente usando los datos de sus padres.

Si tienes un dispositivo Android, tienes que ir a la Play Store, en ajustes pinchar sobre: solicitar autentificación para compras. Es fundamental elegir la primera opción. Si tienes uno de los móviles de última generación, basta con pinchar sobre la opción de autentificación biométrica, cada vez que se quiera hacer una compra pedirá tus huellas o rostro. En el caso de que tengas un Apple, en ajustes debes dirigirte a Face id y código. Y activar la pestaña Itunes y App Store. Una medida que irá poco a poco desapareciendo, por certificaciones por parte de terceros de confianza que demuestren que no estamos ante un menor.

Lo más común es que este tipo de compras de menores no supervisadas por parte de un adulto suceda en videojuegos online, por medio de micropagos: “hay herramientas de control parental, puedes poner un límite mensual o por compra. También gasto cero”, aunque para Flores si quieres que el gasto sea cero, no debes autorizar elementos de pago en las plataformas, no dejar grabada la tarjeta y exigir a la aplicación que siempre exija los datos antes de pagar: “no hay mayor seguridad que esa”.

Algunas de las plataformas, redes sociales y videojuegos tienen un clon digital nuestro, según Borja Adsuara, experto en derecho y estrategia digital: “saben perfectamente por nuestra navegación, conversaciones y con una probabilidad de acierto del 99% de si están ante un mayor de edad o un menor. Sistemas algorítmicos donde pueden determinar que el jugador es menor de edad. Por eso hay muchas veces que bloquean los pagos a perfiles que tienen comportamientos que no corresponden a un mayor”.

Además, en muchas plataformas hay sistemas alternativos de pago: créditos o monedas digitales, que pueden estar a disposición de menores y ser canjeadas en distintas plataformas. Puedes también comprar tarjetas recargables en tiendas, donde seas tú el que decida cuando dinero puede gastar el menor, sin necesidad de tener que usar tu propia tarjeta de crédito.

También hay monederos virtuales donde puedes ingresar dinero. O aplicaciones que las vas recargando. Según Adsuara es fundamental que aprendan a administrar el dinero “es como su paga, no en efectivo sino en el teléfono, pero con límites. No se trata de hacer niños burbujas, alejarles de la tecnología, es buena ocasión para educarles financieramente en la era digital”.

¿Me devuelven el dinero si mi hijo hace una compra?

Si, las empresas suelen devolver el dinero. Lo importante es poder demostrar que la compra la ha realizado un menor sin consentimiento, pero esto no siempre es posible. Según el Artículo 1261 de nuestro Código Civil toda compra efectuada por un menor no se considera válida, por lo que sus padres podrán recuperar el dinero gastado.

Si la compra se produjo por Play Store de Android, cuentas con 48 horas para solicitar la devolución. En el caso de la de Apple, el límite para cancelar la compra se extiende a los 14 días.

Cómo supervisar las compras que hacen tus hijos

Como adultos responsables debemos educar a los menores en el mejor uso de las buenas tecnologías, la primera herramienta es la comunicación y confianza. Adsuara es padre de 3 hijos a los que desde pequeños ha tratado de enseñarles y familiarizarles con la tecnología, lo que no significa darles un móvil: “saben que si van a comprar algo me tienen que pedir permiso, y yo junto a ellos introduzco los datos y hago que los borren una vez terminan la compra. No les doy mi tarjeta para que no me molesten, nadie da una tarjeta de crédito, ni un móvil con todos los datos bancarios y los sistemas de pago dentro y se desentiende”.

Nos aconseja no tener nunca la tarjeta metida por defecto, evitar que los menores usen los dispositivos donde tenemos nuestros datos bancarios, es mejor dejarles un ordenador o tablet donde no haya nada registrado. Ademas hay que hablar con el niño para que nunca de los datos sin el consentimiento de sus padres, que sea consciente del peligro que supone, no sólo por las compras, sino porque pueden ser hackeados.