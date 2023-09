1 de cada 3 jóvenes en España no va más allá de la ESO: Los expertos explican las causas en COPE

Casi 1 de cada 3 jóvenes en España abandona los estudios a los 16 años. Somos el país europeo con menos jóvenes de entre 25 y 35 años con un Bachillerato o una FP de grado medio.

Casi el 27 por ciento no va más allá de los Estudios de Secundaria Obligatorios (ESO) según refleja el último “Panorama de la Educación” de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos OCDE. Son el doble que el 12 por ciento que, de media, está en la misma situación en la Unión Europea.

FP poco atractiva

El motivo hay que buscarlo según explica a COPE Ismael Sanz, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos en una FP de grado medio menos atractiva para los jóvenes que en los países de nuestro entorno y bastante menos práctica. De hecho, solo el 11 por ciento completa una FP de grado medio en España, frente al 25 por ciento de media en la Unión Europea.

“Nos falta hacer más atractiva la FP de grado medio, la tasa de abandono es alta de forma que no terminan los estudios más del 30,7 por ciento de los que los arrancan. Además aquí la modalidad dual en la FP de grado medio -que combina estudios teóricos con práctica profesional en las empresas- solo alcanza el 2,4 por ciento frente al 24 por ciento en la Unión Europea. Unos no se matriculan y otros abandonan, hace falta un seguimiento del Ministerio de Educación y Formación Profesional de ver qué está ocurriendo y por qué no está funcionando esta formación intermedia”, subraya Sanz.

17 por ciento de Ninis

Tener un grado medio aumenta en un 20 por ciento las posibilidades de encontrar un empleo, pero 3 de cada 10 alumnos lo abandonan. Y solo la mitad de los que lo terminan siguen estudiando.

Es uno de los motivos que explican que tengamos la mayor tasa de NINIS después de Italia. Y es que aquí entre el 17 por ciento de los jóvenes españoles de entre 18 y 24 años ni estudia ni trabaja en nuestro país, frente a menos del 14 por ciento de media en la Unión Europea.

“No conseguimos que esos jóvenes que abandonaron los estudios tempranamente y que luego no encuentran empleo cuando tienen entre 25 y 35 años al menos decidan retornar al sistema educativo. Volver a la formación es complicado cuando has dejado los estudios a los 16 años como hacen en torno a 1 millón 100.000 jóvenes en España y al mismo tiempo esa mínima formación complica mucho su inserción laboral”, explica Sanz.

Más formación superior que en la Unión Europea

España tiene el triple de jóvenes que han completado una FP de Grado Superior que la media de la Unión Europea casi el 16 por ciento y la mitad de los jóvenes españoles tiene estudios universitarios, frente al 45 por ciento de nuestros vecinos europeos. Es algo importante si tenemos en cuenta que quienes tienen una titulación superior ganan un 55 por ciento más que ese 27 por ciento que solo ha completado la secundaria.

El 87 por ciento de los alumnos siguen estudiando un año después de terminar el Bachillerato, pero solo el 50 por ciento continúa después de terminar una FP de Grado Medio.

Más horas lectivas y educación más temprana pero peores resultados

Nuestros alumnos de Secundaria tienen casi 300 horas de clase más que la media de la OCDE y un 20 por ciento más que la media europea, la carga lectiva ha ido en aumento con cada reforma educativa y cursan 10 a 12 materias casi el doble de las que tienen los estudiantes británicos. Un esfuerzo lectivo que no se traduce después en mejores resultados en las pruebas internacionales como PISA, Pirls ó Timms que los que obtienen los alumnos de nuestro entorno, bien al contrario.

A juicio de Sanz “no siempre más horas implica un mejor aprendizaje. Nuestros mejorables resultados también nos indican que, aunque todas las materias son importantes es clave centrar más la atención en las instrumentales que son lengua, matemáticas y ciencia”.

El informe también pone de manifiesto que la densidad del horario escolar de los alumnos españoles es mayor tanto porque el grueso de las vacaciones se concentra en verano como por la jornada intensiva, concentrada solo por la mañana, implantada en casi todos los institutos públicos.

Tenemos además unas de las tasas más altas de escolarización infantil con el doble de niños de menos de 2 años en la escuela que en la Unión Europea, algo que debiera de ser una ventaja pero que finalmente no se traduce tampoco en mejores resultados comparativamente para nuestros alumnos.

“Cuando los niños y niñas van a educación infantil después tienen un mejor desarrollo escolar y, sin embargo, en España esa relación no ocurre a pesar de la inversión tan importante que se está haciendo en la primera escolarización. No está funcionando porque ya desde cuarto de primaria empezamos a obtener resultados más bajos que los de nuestro entorno y esto es otra de las cosas que debiéramos analizar”, señala Sanz, docente visitante de la London School of Economics (LSE).

En España están escolarizados 1 de cada 4 niños menores de 2 años, el 24,7 por ciento. En la Unión Europea solo el 11,8 por ciento. Van a la escuela el 56 por ciento de los que ya han cumplido 2 años frente al 37 por ciento de los niños europeos de la misma edad.

Inversión en línea con nuestro entorno

España ya alcanza según el informe de la OCDE el 5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) en gasto educativo, casi al mismo nivel que la media de los países desarrollados. El gasto por alumno sigue estando, sin embargo, por debajo, algo más de 11.000 dólares cuando es más de 12.500 dólares en la OCDE. El sueldo de los profesores, en cambio, está por encima: cobran de media casi 58.000 euros al año, 4.000 más que la media de los países desarrollados.

Las familias cubren el 11 por ciento del gasto total en las etapas que van desde Primaria hasta la FP de grado medio y el Bachillerato, cuando en la Unión Europea solo asumen el 5 por ciento.