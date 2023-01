9 de cada 10 españoles sufren dolores de cabeza: ¿Cuándo una cefalea se vuelve crónica?

Más de un 90% de la población española ha sufrido en alguna ocasión algún episodio de cefalea primaria (aquella en la que el dolor de cabeza es el único o principal síntoma), según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN). La mitad de la población, un 50%, lo ha padecido en el último año, y un 46% de los españoles presenta algún tipo de cefalea primaria activa, es decir, que está provocado por tensión y no ocurre con mucha frecuencia. Además, hay un 5% de la población que sufre cefalea de manera crónica, es decir, 15 días o más al mes.

Mujer, joven y trabajadora es el perfil de las personas con mayor predisposición a sufrir más números de cefaleas. El ciclo hormonal es una de las principales causas.

La importancia de conocer nuestro dolor



Según la doctora Lucia Vidorreta, de la Unidad de Cefaleas de El Hospital QuirónSalud San José: “cada paciente debe conocer su dolor de cabeza porque, aunque sea crónico, no tenemos que permitir que nos obstaculice en el día a día. Simplemente hay que conocer el dolor para que no se nos vaya de las manos”.

El dolor de cabeza puede ser genético. Esto puede provocar que tengamos un umbral del dolor más bajo que otras personas. Hay otros factores que influyen, según la doctora Vidorreta: “ser mujer y los ciclos hormonales pueden provocar que se sufra en más ocasiones estos dolores”. Además, existen factores sociales como es el estrés, que además de desencadenantes potencian las cefaleas. El dolor de cabeza más común es el tensional. Dormir mal, la ansiedad, el estrés y el ruido siempre van a provocar o empeorar los dolores de cabeza.

Sobre la alimentación como causa de dolor de cabeza, se ha debatido mucho. Según los expertos consultados por COPE podría tener alguna asociación, pero nunca se le puede considerar la causa principal. Para la doctora Vidorreta: “lo que sí es cierto es que hay pacientes que se pueden dar cuenta que un exceso de alimentación les provoca dolores de cabeza y lo erradican”.

Una cefalea mal tratada acaba cronificándose.



Cada dolor de cabeza tiene su propio tratamiento. Según la doctora Vidorreta siempre hay que hacerse está pregunta: “¿tengo capacidad de aguantar esta molestia? Pues no me tomo nada. Si cada vez que nos duele la cabeza tomamos algo, haremos que el cuerpo se acostumbre. Es decir, si tomamos un analgésico 8 o 10 veces al mes, podemos provocar lo contrario, un rebote”. Hay unos dolores de cabeza que nunca llegan a ser tan intensos cómo para necesitar medicación.

Un dolor de cabeza se convierte en algo serio y urgente cuando se pasa en intensidad o cuando es muy frecuente, la doctora nos asegura que “si tenemos más de 15 días al mes de dolor durante 3 meses seguidos debemos consultar con un especialista”.

También están los llamados “signos de alarma”, como son los datos neurológicos asociados. Ver doble, sentirse mareado, vomitar o tomarse una medicación y que el dolor se intensifique son algunos de ellos.

¿Cómo comenzar a trabajar en la medicación?



Debemos hacerlo siempre con un experto. Lo primero que harán es caracterizar el tipo de dolor mediante un abordaje completo. Una exploración clínica en la que el paciente debe explicar las características del dolor, la duración, la frecuencia y la intensidad. De esta manera el experto sabrá si está ante un caso de episodio aislado o crónico.

Según la doctora Vidorreta de la Unidad de Cefaleas de El Hospital QuirónSalud: “con esto se puede empezar a trabajar en la medicación. Se establece un calendario de cefaleas, para que los pacientes vayan controlando día a día sus dolores: cuántos tiene, qué ha comido, qué medicamentos se ha tomado. Y así vemos qué le sienta bien o mal”.

Los expertos suelen trabajar con pautas cortas de tratamientos, para ir viendo si está o no funcionando en el paciente; y encontrar el que mejor se le adapte y le reduzca los dolores. En el caso de que estos dolores no desaparezcan ni se reduzcan, se usan técnicas más invasivas con infiltraciones o incluso se usa el bótox. El tratamiento mediante el bótox, consiste en realizar infiltraciones de esta sustancia en varios grupos musculares del cráneo y del cuello, de modo que se disminuye tanto el número de migrañas como su duración.

Fernando: "Tengo dolores de cabeza dos veces por semana"



A sus 33 años, Fernando ha asumido que es normal que le duela la cabeza: “creo que es algo que me toca de herencia, el dolor de cabeza me viene de la familia de mi padre y he aprendido a vivir con ello”.

Cuenta a COPE que sus dolores de cabeza son crónicos: “me duele como dos veces o tres veces a la semana. Depende de la época del año, si hay inclemencias meteorológicas, si como de forma copiosa, si bebo…”

El tipo de dolor de cabeza que sufre es frontal, y en ocasiones comienza en la parte trasera hasta llegar a la parte frontal de la cabeza. Fernando nos ha contado que “para quitármelo me automedico, cualquier analgésico que tengo por casa. Obviamente creo que en mi caso es necesario acudir a un especialista, pero no lo he hecho porque en el fondo ya tengo asumido que es lo que me toca de herencia”.