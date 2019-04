¿Qué tiempo predicen las cabañuelas para esta Semana Santa?

La predicción meteorológica no es nada nuevo. Desde la antigüedad conocer con antelación el tiempo que estaba por venir era muy importante de cara a futuras cosechas. Entonces no había las herramientas de que disponemos hoy en día, solo la naturaleza y la sabiduría popular. Y la cojunción de ambas dio lugar a las cabañuelas, un sistema tradicional y arraigado al que aún hoy en día se sigue recurriendo para predecir el tiempo a largo plazo, aunque siempre con la cautela de saber que no es un método científico y que puede fallar.

Nos espera una Semana Santa seca, son sol y temperaturas altas

Y en esta curiosa predicción, Susana Calvo es toda una experta. Aprendió a hacer las cabañuelas de sus abuelos maternos hace ya más de tres décadas. "Eran agricultores y para ellos conocer el tiempo que estaba por venir era importante. De pequeños veíamos cómo iban apuntando el tiempo, mi abuelo en el calendario y mi abuela en una libreta", recuerda.

Los abuelos de Susana eran de Muelas del Pan, un pueblo de Zamora y su tradición eran las cabañuelas de diciembre, quizás menos conocidas que las de agosto. En lo esencial no cambian mucho. Ambas evalúan el tiempo de unos días del año en curso para hacer el pronóstico del tiempo que hará cada uno de los meses del año siguiente. Los días elegidos son los que varían de unas cabañuelas a otras.

¿Cuál es la correspondencia 'día-mes' de las cabañuelas de diciembre? El 'día' es la jornada en la que se analiza el tiempo y la 'correspondencia' el mes al que se referirá esa predicción:

Las cabañuelas tienen dos partes, explica Susana. "Las que avanzan hacia delante solo matizan a las que van en sentido contrario, que son las más certeras". De esta manera, las 'matizantes' empiezan el día de Santa Lucía, -13 de diciembre- y siguen el curso natural del año (enero, febrero…) hasta Nochebuena. Las 'verdaderas' -también conocidas como de 'retorno'-, empiezan el día de Navidad y acaban la víspera del día de Reyes, pero contando hacía atrás (diciembre, noviembre…)".

Con todo, ¿qué tiempo marcan las cabañuelas para esta Semana Santa?

Mis abuelos eran agricultores y las cabañuelas para ellos eran importantes

Susana Calvo apunta que "en general, la semana del 14 al 22 de abril, fechas de la Semana Santa, los cielos estarán despejados y con temperaturas buenas, aunque ligeramente más bajas de lo normal para mediados de abril". Eso, sí, continúa, "soplará algo de viento sobre todo en la zona de Levante y Baleares".

El mejor tiempo según estos cálculos "estaría en el tercio norte y Canarias", mientras que en la montaña de Asturias y Cantabria podría haber algo más de nubosidad, aunque con escasas precipitaciones.

Juan Miguel de los Santos, es profesor de Secundaria en Valverde del Camino (Huelva) y también experto en cabañuelas desde hace más de 30 años. Su predicción se centra en Andalucía donde en línea con el pronóstico de Susana aventura unos días en la región "secos, son sol y temperaturas altas".

Por lo pronto sabemos por lo que ha contado la AEMET queha tenido en los últimos 38 años una temperatura media de casi 17 grados y que ha llovido entre 1 y 6 días. No obstante, la variabilidad climática de abril hace bastante difícil analizar este periodo.

En esta línea, esta semana el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, avanzaba en COPE que para esos días "predominará la anomalía cálida de temperaturas, con menos lluvia de lo normal" y que "habrá que esperar hasta el Jueves y Viernes Santo para que veamos el cielo despejado en gran parte de España".