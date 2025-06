Si buscas empleo, cuidado con lo que publicas en redes sociales

La imagen digital que proyectamos es muy importante para conseguir empleo....o para ser descartado.

Puede que nunca lo sepas, pero ese trabajo al que aspirabas y del que te descartaron puede tener que ver con la imagen que das en tus redes sociales. 4 de cada 10 aspirantes a un empleo fueron rechazados por sus perfiles públicos en redes sociales.

Para los empleadores es un complemento más en los procesos de selección “porque igual que el papel lo aguanta todo, pues un currículum también y entonces la parte de redes sociales da muchísima más información de un candidato que solamente un currículum”, nos cuenta La experta en Recursos Humanos Pilar Llácer. Por eso existen ya logaritmos que las rastrean cuando aplicas a un empleo.

¿QUÉ NO DEBEMOS HACER?

No hagas reflexiones sobre política, religión o ideología en tus redes sociales. No lo harán en la entrevista de trabajo y, por tanto, tampoco debes hacerlo en redes sociales. Es una de las razones por las que no te darán el trabajo para el 35% de los responsables de Recursos Humanos. Cuidado con las fotos que publicas. La mitad de los empleadores las tendrán muy en cuenta, aunque la investigadora y escritora nos asegura que “una imagen en una fiesta, por ejemplo, depende de la fiesta, hay las fiestas que te mueres y no puedes ni abrir los ojos, pues no vas a subir esa foto, pero ¿por qué va a ser malo una foto de una fiesta o una foto tomándote un vino? Al final es tratar todo de una forma coherente y de una forma que no nos vaya a perjudicar ni las fotos o ninguno de los textos que nosotros pensemos”.

Escribe bien los textos. Tener faltas de ortografía echan para atrás a 4 de cada 10 empleadores, y las faltas de respeto o los insultos hacia los demás, en la misma medida. Uno de cada 4 no tolera que se hable mal de los compañeros o de la empresa igual que las opiniones radicales.

¿CÓMO DEBEMOS REFLEJARNOS?

Además de evitar insultos, opiniones radicales, pensamientos sobre ideología y fotos que nos puedan comprometer, Llácer nos aconseja hacer publicaciones relacionadas con nuestro campo laboral, por ejemplo “quiero trabajar en el sector farmacéutico o en una posición determinada, pues al final lo que se busca ver es qué interés tiene ese candidato en ese sector o en esa posición. Publicar lo que me gusta trabajar en este sector o cosas relacionadas con el sector, eso da bastantes puntos más a un candidato. Insisto, ahora todos los algoritmos de inteligencia artificial también están priorizando. En LinkedIn hay un algoritmo que prioriza si el candidato sigue a la empresa en la que está aplicando a un proceso, pues ese candidato está por encima de no otro candidato que no siga a la empresa”.

Y muy importante: se coherente en redes con lo que dices en la entrevista. La incoherencia es lo que tira para atrás a más de la mitad de los empleadores.

LA IMPORTANCIA DE UNA MARCA FUERTE EN REDES

Aunque un 36% de los reclutadores creen que los candidatos no trabajan bien en su marca personal, “hay más rechazo, a que las personas no tengan una marca personal potente-explica la experta en recursos humanos- porque dices, oye, yo quiero un candidato que sí que tenga esa marca personal porque es la nueva forma, la nueva ágora donde se producen todas las conversaciones”. Y hay que ir construyendo esa marca poco a poco, no vale hacerlos en el último minuto, y ser muy activo en redes construyendo una “muy potente porque no solamente somos un currículo, sino somos todo lo que hacemos, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y de esto siempre nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve, cuando a uno a lo mejor le van a despedir, tiene sus redes sociales abandonadas y de repente se pone a publicar. Pues eso ahora mismo las empresas de selección también lo ven. Entonces, bueno, hay que ser activo. ¿Por qué hay que ser activo? Porque es esa imagen de lo que proyectamos, insisto, temas personales y temas profesionales porque es la coherencia de la empresa”.

La autora de “Por qué necesitas un filósofo en tu empresa”, nos cuenta que ahora mismo hay una generación que lo ha entendido muy bien. Más que los milenial y que los boomers.