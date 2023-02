Se la conoce como col gallega y col abierta, pero sobre todo como berza. Es uno de los vegetales más tradicionales de nuestra gastronomía, ya que España es uno de los principales países a la cabeza en este cultivo. Es una planta forrajera cuyo principal uso en cocina es para la elaboración de sopas y guisos. Se trata de una hoja de sabor intenso, a partir de la que se elaboran platos tradicionales en el norte como el cocido montañés, el pote asturiano o el caldo gallego. Es típica de los meses de otoño e invierno, por lo que estamos en plena temporada.

Eso explica el interés de un vecino de Ourense por este vegetal. Más allá de que es una fuente de fibra, rica en vitamina C, que funciona como antioxidante, refuerza el sistema inmune y básica en las dietas para reducir el colesterol, esta persona no tiene justificación para estar entrando en una huerta ajena para llevarse las berzas de una familia que se ha viralizado por la forma de quejarse. En el barrio de O Peliquín vive la protagonista de esta historia, que tiene tal nivel de agotamiento, que se ha visto obligada a improvisar una pancarta en la finca que acabe con los hurtos.

“Sé quién me roba las berzas. Mi marido las planta para nosotros, no para la sinvergüenza que viene a las tres de la mañana a robarlas. Si vuelvo a ver que faltan llevaré las pruebas a la Policía. No aviso más. Por cierto, para que sepan que sí sé quién es, viene en bata. No le llamaré la atención. Es un aviso”, reza el cartel escrito a mano, del que se hizo eco el diario La Región y que ya está en las redes sociales por la forma de quejarse de esta señora. El detalle de la vestimenta de la presunta ladrona es lo que más están destacando.

"Va en bata"

¿Quién no tiene una bata en casa? Es habitual entre las personas mayores que buscan comodidad con esta prenda. Nació como indumentaria masculina, hasta que las mujeres la comenzaron a usar. Se ha usado también como uniforme de trabajo, especialmente para identificar a la mujer que ha trabajado en el propio hogar, la ama de casa y, a menudo, de manera despectiva. El retrato no nos es ajeno, en España la bata ha servido incluso para contribuir a la caricatura de lo que es una señora.

El cartel ya es viral como el de otros vecinos, una de las tendencias en las redes sociales en los últimos tiempos. Como este que le dedicaron a un hombre de Valencia, que, al trabajar en el Ejército, tiene que preparar su uniforme para el trabajo. Eso sí, lo que no esperaba es que, al tenderlo en la terraza después de lavarlo, no volviera a verlo nunca más. De momento, ninguno de sus vecinos se ha pronunciado, pero la nota ha terminado por hacerse viral. Las reacciones, entre ellas, diciendo que el vecino que lo haya robado ya tiene disfraz para carnaval.