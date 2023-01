Un vecino se hace viral por cómo aparca su coche cada día: "Me he hecho TikTok solo por esto"

La convivencia suele ser complicada, pero todavía más en una comunidad de vecinos. En las urbanizaciones de chalets, los habitantes suelen contar con una mayor privacidad y están más aislados los unos de los otros. No obstante, en los bloques de piso suele ser más complicado, dado que la gente vive pared con pared y las puertas están más cerca las unas de las otras. Además de existir las zonas comunes, ya sea el rellano, las azoteas o los aparcamientos. Es por esto por lo que el día a día con los vecinos puede ser más difícil y se pueden generar más conflictos.

Dentro de todos ellos, los problemas llegan cuando alguien menciona sus intenciones de hacer reformas en casa, cuando se toman decisiones técnicas que afectar al día a días de los habitantes o no se cuidan adecuadamente las zonas comunes. En ese momento, suele crearse un ambiente tenso, dado que nadie quiere soportar los ruidos o consecuencias que implica cualquier tipo de reforma o descuido. Todo esto es lo que pueda dar pie al tenso ambiente que se genera en el bloque.

No obstante, esta vez, un llamativo detalle en el aparcamiento ha unido a dos vecinos. Una joven se mostró fascinada por la forma de aparcar de su vecino y no dudó en compartirlo en sus redes sociales. En tan solo unos minutos, el vídeo se hizo viral y llegó hasta el propio dueño del coche. De esta manera, ambos se identificaron y él se creó TikTok solo para mostrar a los más curiosos las maniobras que realizaba para aparcar en su plaza.





"Así aparca mi vecino su coche"

"No me preguntéis cómo porque yo tampoco lo sé. Pero así aparca mi vecino su coche", comienza diciendo ella, mientras muestra cómo su vecino aparca, dejando apenas espacio entre el vehículo y la pared. "Esto tiene que ser algún tipo de arte", reconoce ella, aparentemente sorprendida. No obstante, lo más sorprendente, es que el vídeo ha llegado hasta el vecino: "Soy el dueño del coche. Soy famoso y yo sin saberlo...".

"Efectivamente, ha tenido que venir TikTok para que yo conozca a mi vecino. Es una realidad. El vecino ha aparecido en comentarios diciendo que es su coche. Y yo me moría de la vergüenza porque no le he visto nunca, ni le conozco, ni le he visto aparcar... Así que no tengo ni idea de cómo lo hace. Su coche siempre está aparcado de esa manera y siempre me ha generado mucha curiosidad", cuenta @teresaf_garcia en otro vídeo.

Como consecuencia, ella quiso saber si realmente su vecino y no dudó en escribirle para comprobarlo: "Efectivamente, es el dueño del coche". "Me dijo que tampoco es tan complicado, lo que dudo bastante. Solo él y su padre aparcan ahí. Yo no tengo el vídeo del coche, pero lo tiene él porque me ha dicho que se ha hecho TikTok únicamente por esto. Y ya ha subido un coche mostrando cómo aparca", agrega ella.

Y, efectivamente, el vecino se ha abierto una cuenta de TikTok en la que ha publicado un par de vídeo demostrando cómo aparca cada día en su plaza de garaje.