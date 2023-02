Un hombre de Valencia se queja por lo que le hacen sus vecinos y su cartel se vuelve viral: "En la terraza"

Se está acabando el fin de semana y eso significa, para muchas personas, que toca dedicarse a las tareas de la casa y prepararse para la semana que está a punto de entrar. Y con tareas de la casa nos referimos a las típicas de, recoger, limpiar, poner una lavadora o planchar y, en el mejor de los casos, dejarte todo preparado para el lunes de trabajo que te espera.

Y esto es a lo que se ha dedicado este hombre de Valencia, que, al trabajar en el Ejército, tiene que preparase su uniforme para el trabajo. Eso sí, lo que no esperaba es que, al tenderlo en la terraza después de lavarlo, no volviera a verlo nunca más. Y es que, por lo que parece, la terraza es de uso comunitario del edificio, por lo que son muchos los vecinos que pueden acceder a ella.

No esperaba, por supuesto, que uno de ellos fuera a mala idea. Y es que, cuando fue a recogerlo, se encontró con que no tenía su chándal uniformado, por lo que decidió poner una nota en el rellano del edificio para avisar a sus vecinos sobre el robo e intentar que se lo devolvieran.

Mientras tanto en Valencia… pic.twitter.com/ZIQLQJh4rE — Líos de Vecinos ?? (@LiosdeVecinos) February 4, 2023

"Queridos vecinos: Hoy alguien me ha robado un chándal del ejército en la terraza. Agradecería que me lo devolvieran, ya que lo necesito para el trabajo" comenzaba escribiendo. "Me parece bastante feo que entre vecinos nos robemos" terminaba de decir.

De momento, ninguno de sus vecinos se ha pronunciado, pero la nota ha terminado por hacerse viral en las redes sociales, provocando todo tipo de reacciones, entre ellas, diciendo que el vecino que lo haya robado ya tiene disfraz para carnaval.

El aviso de un vecino de Barcelona a su comunidad de vecinos

Te lo decimos muchísimas veces, y es que la realidad, casi siempre, supera a la ficción. Series como Aquí No Hay Quien Viva se quedaron cortas satirizando sobre la relación de vecinos en un edifició comunitario, porque, muchas veces, las disputas que ocurren entre ellos no tienen nada que ver con las que ocurren en el mundo real. Porque sí, estas últimas, suelen ser peores.

Si no que se lo digan a la cuenta de Twitter @LiosDeVecinos, que se dedica a recopilar aquellas hazañas que pasan en algunos edificios y que trastocan las vidas de muchos vecinos. El último incidente, ha ocurrido en Barcelona y se ha hecho viral en las redes sociales después de que esta cuenta lo recuperase.

Y es que un vecino de un edificio decidió poner una nota (que ha recorrido ya las redes sociales) en el ascensor con una advertencia muy clara hacia el resto de vecinos. Una nota que escribió a mano y con la que pretendía avisar a sus vecinos de que alguien había maltratado el uso del ascensor.

"¡Ojo! No subir" comenzaba escribiendo. "Alguien (un hombre) o lo que sea, se ha orinado dentro del ascensor" terminaba diciendo. Además, con muchas exclamaciones y con letra mayúscula para que nadie cayese en el error, como había hecho él, de pasarse por ahí.

Las reacciones no se han hecho esperar, que calificaban al vecino de incívico (el que había hecho sus necesidades en el ascensor) y que se tomaban la noticia con mucho humor.