En busca de la cura contra la ELA en España: “Tenemos una molécula que funciona”

Ana Martínez es investigadora del CSIC.

Lleva desde 2009 buscando un tratamiento que frene esta enfermedad letal. Su laboratorio ha descubierto una molécula que es eficaz en animales, pero la falta de financiación ralentiza el proceso.

COPE ha entrado en el laboratorio del CSIC que busca una cura contra la ELA.

Ana Martínez lidera un equipo muy joven que aporta resultados prometedores.

De hecho, han descubierto una molécula que funciona en modelos animales y creen que hay otro tratamiento mucho más avanzado que frena la enfermedad.

El gran problema es la falta de financiación, esto les obliga a doblar esfuerzos en busca del milagro.

La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad letal para la que no existe una cura. Afecta a la neuronas motoras y va paralizando poco a poco todo el cuerpo del paciente. La ELA tiene una esperanza de vida que va desde 3 a 5 años y afecta a 4.000 personas en España. La falta de ayudas obliga a que el enfermo de ELA tenga que pagar más de 60.000 euros en la fase final de la enfermedad si quiere seguir viviendo. Es el Informe COPE de hoy.

Un informe en el que hemos conocido varios testimonios de enfermos de ELA. Como Aníbal.

O Jorge, quien nos contaba cómo se le vino el mundo encima el día que le dijeron que sufría ELA.

??Jorge, enfermo de ELA, explica el día que se enteró que la padecía:

“La doctora llevaba mascarilla, en ese momento no pudo contestar, pero cuando vi sus ojos brillosos supe que era algo serio”

“Casi me desmayo, se me vino el mundo encima”

