¿Por qué han ovacionado tanto a Brendan Fraser en Venecia? La dura vida del actor que le llevó a desaparecer

Brendan Fraser vuelve a tener los focos sobre él. Ya vivió este éxito hace casi treinta años, cuando protagonizó George de la Jungla, en 1997, o La Momia, en1999. El actor ha sufrido múltiples altibajos desde entonces y hasta la presentación de su nueva y aclamada película The Whale.

El estadounidense pasó por múltiples lesiones, un acoso, la separación de su mujer y la muerte de su madre… y todas estas circunstancias desembocaron en una depresión que contribuyó a que su estrella se fuese apagando. Pero este 4 de septiembre, en el Festival de Venecia, ha renacido.

Brendan Fraser is back — and he sobbed during the #Venezia79 six-minute standing ovation for #TheWhale. pic.twitter.com/y4l10ZFWQa