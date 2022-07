El ‘boom’ de los influencers de cocina: ¿Aprendemos a cocinar gracias a sus recetas?

Seguro que más de una vez te has probado a cocinar alguna receta que te has encontrado en Instagram. La mayoría se ven abrumados por su poca experiencia frente a los fogones de su cocina y otros, sin embargo, consiguen descubrir un don que pensaban que no tenía. No es para menos que te hayas visto así en más de una ocasión, y es que en las redes sociales se ha originado un ‘boom’ de influencers de cocina. Algunos son muy originales y animados, como Ismael ‘Cocinillas’, que te enseña a hacer un helado de Oreo súper sencillo. Aunque también los hay como el gran Rafuel, muy habitual en la cadena COPE, que te explica cómo hacer una tortilla a la carbonara.

Aparte de dedicar su tiempo a sus respectivos negocios, Rafuel e Ismael ‘Cocinillas’ enseñan como preparar unas recetas ricas, fáciles de hacer y con una temática diferente y original a miles y miles de usuarios en Instagram y en TikTok. Pero, que te salga, más o menos, el plato que te ha explicado estos dos influencers ¿es gracias a ellos?

La pandemia, como punto de partida

Ismael ‘Cocinillas’ comenzó a publicar sus vídeos de receta durante la pandemia. Al principio, uso la cuenta de Instagram de la carnicería en la que trabaja, ‘La botiga del pollastre’ y lo que empezó como una forma de enseñar sus recetas, terminó como uno de los influencers de cocina con más alcance en la red. En TikTok está cerca del millón de seguidores y ha logrado más de 11 millones de me gustas.





Por otro lado, Rafuel no lleva muchos años dedicándose a la cocina. Empezó vendiendo fuel (de ahí su ‘nombre artístico’) y como se enamoró de la cocina gracias a su madre, decidió aprender cocina en unos cursos de Hoffmann. Y así, hasta el estrellato de los influencers de cocina. Él, al igual que Ismael Cocinillas, la pandemia fue un impulso para sus recetas en las redes sociales. De hecho, Rafuel ha sido el fiel consejero en la cocina de Carlos Herrera, ya que, habitualmente, ha aconsejado al líder de la radio de las mañanas a cómo preparar ciertos platos: “Herrera me llamaba y me decía ‘tengo cuatro botes de habichuelas y no sé qué hacer. Ayúdame”, expresaba el chef a COPE.

TE PUEDE INTERESAR: Rafael Antonín: “Lo de ir al mercado con la madre ahora está pasando más”

Gracias a ellos hemos aprendido a cocinar

Ahora bien, al ver tanta cantidad de usuarios que dedican su tiempo a enseñar sus recetas más curiosas y originales, ¿la gente se atreve a cocinar? ¿aprendemos a salir sanos y salvos de los fogones de nuestra cocina y conseguimos un buen plato? Ismael Cocinillas lo confirma: "Me hablan muchos seguidores diciendo que gracias a mi han aprendido a cocinar. Lo más sorprendente es que hasta los más 'peques' de la casa me dicen que les ha salido super bien las recetas mías".





A Rafuel también le paran por la calle agradeciéndole por sus recetas: "Esta mañana estaba desayunando en un bar y me para un señor para darme las gracias porque se ha metido en la cocina por mí y dice que le se le da muy bien". No obstante, el chef catalán añade una curiosa idea sobre esto: "Realmente, no creo que gracias a nosotros nuestros seguidores aprendan a cocinar. Hoy en día, las madres, que eran las que nos enseñaban a cocinar, se pasan el día trabajando y nos encontramos en una postura en la que o aprendemos a cocinar o se nos va el dinero pidiendo comida a domicilio".

Por último, ambos cocineros afirman que cocinar es mucho más fácil de lo que la gente piensa. "Cualquier receta es sencilla si se siguen los pasos y no se intenta ser más listo de lo que se es", comenta Rafuel. Además, con las recetas tan sencillas que hacen los dos, el éxito está asegurado. Y si sale mal a la primera, siempre puedes hacer como Rafuel: "Dices que es tu toque personal y listo (ríe)".