Rafael Antonín: “Lo de ir al mercado con la madre ahora está pasando más”

Rafael Antonín sienta a su mesa a comer a más de medio millón de comensales cada día. Pero tranquilos que nadie se está saltando las normas COVID. Lo hacen digitalmente a través de sus redes sociales, y es que está considerado entre los 10 influencers gastronómicos más destacados del panorama español.

Todo empezó con sus hijas, porque parece una locura, pero llamarlas a la mesa era más fácil a través de Facebook que gritar hacia la habitación contigua. Pero como manda la tradición, sus recetas también están por escrito en su libro de recetas “Rafuel, mis mejores recetas”. Un libro que escribió en el confinamiento porque son recetas “con lo que tenemos en la nevera, y se puede hacer en cualquier casa en una cocina de 10 metros cuadrados”.

Estar en Instagram y Tik Tok, y subir una receta diaria, es un esfuerzo pero para Rafuel, es natural: “al final es grabar lo que estás haciendo, la receta, y las redes sociales quieren rapidez”. La tecnología ha obligado a Rafuel a tener una nueva forma de trabajar. Recetas que se ven en un minuto: “En el día a día hay que poner un mantel porque si los ojos no ven bien, no se come bien”. Dependiendo del tiempo, tocarán macarrones, arroz “porque la receta depende del momento que estés pasando” y del dinero “no tiene sentido poner a mitad de mes una receta de bogavante porque la gente no tiene dinero para comprarlo”.

Carlos Herrera le confiesa que le ha fusilado una receta de judías con chorizo, y es que no es al único que influencia: “normalmente me envían las recetas que hacen y las publico en stories, porque mucha gente está cocinando por primera vez, y hay que hacer comunidad”.

El producto es muy importante, y aunque parezca cosa del pasado ir con la abuela o la madre al mercado, Rafael asegura que “ahora está pasando más”. De todos los sabores y alimentos que ha probado, se queda con los huevos fritos y un buen jamón ibérico. Cocina para varios en casa, asique no sufran si todas las exquisiteces creen que se las come él. Pero Instagram requiere de cierto espectáculo y “me gusta que la gente haga la receta”. No hay críticas en la cocina, “porque el que manda es el que cocina”.

A pesar de que Carlos Herrera le fusila las recetas, muchas llevan su odiado queso, y tiene que modificarlas. Rafuel le da rápido la alternativa: “Le ponemos sobrasada”. Ea.