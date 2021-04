Bill Gates pone fecha a la vuelta a la normalidad, pero avisa: "Creo que el virus..."

Bill Gates, cofundador de Microsoft, ha vuelto a lanzar un vaticinio sobre el fin de la pandemia que estamos atravesando en todo el mundo. El empresario se ha pronunciado en una entrevista para 'Sophy Ridge on Sunday'. Allí, decidió tomar postura una vez más sobre la covid-19. Gates cree que se volverá a la normalidad muy pronto aunque no tan cerca como nos gustaría.

"El mundo volverá por completo a la normalidad a finales de 2022, cuando haya un exceso de vacunas que haga posible que toda la sociedad sea inmunizada. Creo que el virus, además, no desaparecerá, pero a finales de este año habrá muy pocos contagios", aseguraba.

Además, para el magnate Reino Unido y Estados Unidos inmunizarán a la población muy pronto: "Llegarán a altos niveles de vacunación en el verano de 2021, por lo que creo que desde finales de año o principios de 2022 se comenzarán a distribuir vacunas hacia otros países para acelerar el fin de la pandemia. Y eso sin contar con lo que ocurra con las vacunas de Janssen y con la intrudcción de nuevos remedios a la campaña de inmunización".

Gates también incidió en lo siguiente: cuando haya más personas vacunadas en los países desarrollados, las vacunas serán accesibles para todos. "Realmente, la situación epidemiológica en estos países era mucho peor. No es del todo justo, pero cuando hayan inmunizado a un elevado porcentaje de población, las vacunas estarán disponibles para todos".

"What would you like the UK government to do more of to help (in the pandemic)?" - @JayneSeckerSky@BillGates says "the quicker the UK can get its aid level back up to 0.7% the better" adding that it's of "critical importance".#Ridgehttps://t.co/eNhmTF4N8Npic.twitter.com/ccy3qCRrZS