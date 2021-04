'MasterChef' le para los pies a Jorge Javier y toma una decisión tras sus ataques: "Es un show"

La guerra entre Jorge Javier Vázquez y 'MasterChef' parece vivir un nuevo capítulo. Tras dos programas en los que el presentador de 'Sálvame' ha amenazado con revelar algunos de los entresijos del programa de cocina estrella en TVE, es ahora la productora de 'MasterChef', Shine Iberia, la que ha tomado postura al respecto y ha decidido su posición frente a los ataques desde los platós de Telecinco.

'MasterChef' toma posición ante la polémica con Jorge Javier

Jorge Javier no ha cesado en sus ataques al programa de TVE y desde el Huffington Post se han puesto en contacto con la productora del popular concurso de cocina. Estos habrían tomado una decisión clara, la de no entrar en el juego de Jorge Javier Vázquez y el equipo de 'Sálvame'. Es así como habrían calificado de "show" los comentarios del presentador estrella de Mediaset y habrían declarado lo siguiente al citado medio: "No vamos a decir nada de ese show de ayer", en referencia al último ataque protagonizado por Vázquez.

Y es que el presentador de 'Sálvame' se mostró vehemente con el programa de TVE, recordando que al ser de la televisión pública, lo pagamos con nuestros impuestos y acusándoles de haber presionado a personajes conocidos hasta el punto de tener decidido quién ganaba cada concurso desde el principio.





¿Qué ha pasado hasta ahora en la guerra 'MasterChef' - Jorge Javier Vázquez?

El pasado viernes, el presentador de 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez, cargó muy duramente contra 'Masterchef Celebrity', el programa de TVE. Ya entonces aseguró: "Me gustaría que muchas de las personas que han ido a trabajar a 'Masterchef', conocidas, explicara cuál ha sido su experiencia y en qué situaciones límite se les ha colocado para que luego den juego en el programa. Porque vamos. Hombre claro, es un show. Si todos hablaran de cómo es la vida detrás de las cámaras... yo que hablado con un montón de gente, de esta sincera, que te dicen: 'Programa blanco'. Tururú", dijo el presentador de Telecinco.

Jorge Javier: "Me gustaría que muchas de las personas conocidas que han ido a trabajar a #Masterchef explicaran cuál ha sido su experiencia y en que situaciones límites se les ha colocado para que luego dieron juego en el programa. Programa blanco, tururú" #yoveosálvamepic.twitter.com/oq9Wljtw6v — Rafael García López ???? (@RafaelGarciaLAF) April 23, 2021





El lunes vivíamos el siguiente episodio, en el que Jorge Javier ha vuelto a cargar contra el programa de TVE, alegando que varios personajes que han participado en el programa le han escrito mensajes privados hablando de la dinámica del concurso.





Ha sido durante el programa de este lunes, cuando Jorge Javier ha comenzado diciendo que "alguien tendrá que tomar cartas en el asunto".

"La primera la pagamos todos con nuestros impuestos. ¿O no? Eso aquí, como con la Corona, transparencia", ha reprochado. A continuación, ha mostrado un móvil y ha dicho: "Tengo el teléfono repleto de personajes populares, de mensajes que han aparecido en ese programa de cocina, que me están diciendo que si ellos hablasen..."





"Por ahora no pero te voy a enseñar los nombres. Que si ellos hablasen... se armaba. Es que además de repente me pongo a ver mis mensajes privados y de personajes anónimos que han llegado a la final de ese concurso, que decían "cien por cien real lo que dijiste. Las cosas que nos hacen, cómo nos traten y que cuenten que desde el principio ya se sabe quién va a ganar, quién va a estar cuántas semanas, a quién ayudan con los platos...", ha explicado el presentador de Telecinco.

"Te digo una cosa. Cuando tocan a mis programas... ¿Me meto yo con los realities de otras cadenas? ¿Qué tienen que venir a decir lo que hacemos nosotros?", se ha preguntado indignado. "¿Te ha parecido un charco bonito? Muy grande. Chica, aquí esto es lo que pasa. Si una va a la guerra...", ha concluido.





Se trata de la segunda vez en dos días que el presentador de Telecinco carga contra el programa de TVE. Unos ataques con los que, podría decirse, ha comenzado una guerra contra 'Masterchef'.