Bertín Osborne ha hablado por primera vez este jueves sobre la detención del productor Jose Luis Moreno. El presentador, que ha entrevistado en varias ocasiones a Moreno y mantiene una buena relación con él, ha respondido a las preguntas de un reportero de Europa Press a la salida de la presentación del último libro de su amigo Miguel Sierralta. Bertín se ha mostrado serio y sorprendido ante los hechos, al mismo tiempo que ha reconocido que le da pena lo ocurrido. Además ha vivido un sorprendente momento, ante el cual no ha podido evitar partirse de risa.

El pasado martes, la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, en colaboración con la Guardia Civil de Barcelona, detenía al productor televisivo José Luis Moreno, acusado de estafa y blanqueo de capitales. Presuntamente, el empresario habría creado una organización criminal a nivel internacional y un entramado empresarial para financiarse.

El productor fue detenido en su vivienda de la urbanización Monte Encinas, ubicada en Boadilla del Monte (Madrid), la cual fue registrada posteriormente durante once horas. Además, los agentes han realizado un registro en una de las sedes de su productora en la localidad madrileña de Moraleja de Enmedio y en una de sus oficinas. Los registros se han saldado con 200.000 euros incautados en efectos y 400.000 en pagarés.





Dos días más tarde, el magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, dejaba en libertad provisional al empresario y productor, bajo la condición del pago de una fianza de 3 millones de euros, para cuyo pago le ha dado de plazo hasta las 15.00 horas del jueves 8 de julio.

Este viernes, un día después de la puesta en libertad de Moreno, Bertín Osborne se pronunciaba por primera vez sobre lo ocurrido. En un primer momento aseguraba que le había "sorprendido mucho" y que lo "sentía mucho". Entre risas le decía al reportero, "ahora en serio, no quiero hablar de todo esto, se que me tienes que preguntar pero me largo".





A continuación ocurría un hecho inesperado, un viandante tropezaba en la calle al lado de la entrevista, a lo que Bertín reaccionaba riendo a carcajadas. Intentando serenarse, y ante la insistencia del reportero, Bertín continuaba dando declaraciones. "Me produce mucha tristeza lo que ha pasado", afirmaba en relación a la detención de Moreno.

"Supongo que si la guardia civil ha decidido que tienen que detenerle será porque tienen motivos suficientes y no soy nadie para opinar". "Conmigo no ha sido déspota. Ha sido encantador", concluía el presentador.