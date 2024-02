Barbacid asegura que todavía se necesita "mejorar mucho" en medicina de precisión: "Descubriendo fármacos e inhibidores"

Para el experto, la mutación del gen KRAS es "el reto más importante"

El bioquímico Mariano Barbacid ha destacado que, pese a los avances en los últimos 25 años en la medicina de precisión, todavía se necesita "mejorar mucho" en este campo, algo que para el experto pasa por "continuar descubriendo fármacos" y "encontrar inhibidores o degradadores que ataquen a las diana terapéuticas".

"Además, necesitamos entender el motivo por el que aparecen las resistencias, que son las que realmente impiden que la medicina de precisión tengan la aplicabilidad que todos deseamos", ha añadido el bioquímico durante su participación en la primera 'Jornada de Medicina de Precisión, aproximación Onco-Patológica en tumores pediátricos y de adultos jóvenes', organizada por la Fundación CRIS contra el cáncer.

Barbacid ha ofrecido la conferencia "Pasado, presente y futuro de la oncología de precisión", en la que ha repasado los "importantes" avances que se han conseguido en los últimos 25 años en la medicina de precisión.

"No solamente en la medicina de precisión, sino en la inmunoterapia y en las CAR-T. Esperemos que, ahora, con las vacunas con ARNm surja una nueva posibilidad de intervenir en el tratamiento del cáncer", ha apostillado.

Como buenas noticias dentro de la medicina de precisión, el experto ha destacado que, "gracias a la secuenciación", se pueden conocer "casi todas las mutaciones implicadas en cáncer humano". Sin embargo, "la mala noticia es que estas mutaciones son demasiadas, más de 500, lo cual evidentemente hace que la medicina de precisión tenga enfrente de ella un importante reto".

Pese a ello, Barbacid ha resaltado que en los últimos tiempos ,"afortunadamente", los investigadores "han descubierto la posibilidad de degradar las proteínas en lugar de inhibirlas".

"Esto abre una ventana tremenda porque ya no hace falta tener un inhibidor que vaya a un centro catalítico activo, sino que con que se pegue, se fije a la molécula, ya es posible degradarla. Esto dicho así rápidamente parece que va a ser una cosa milagrosa, no va a ser, va a ser muy complicado, difícil, pero al menos existe la posibilidad de cuando tengamos una diana que no tenga un centro catalítico", ha explicado.

GEN KRAS, "EL RETO MÁS IMPORTANTE"

Para Barbacid, la proteína KRAS, uno de los genes que muta más frecuentemente en cáncer, "es el reto más urgente de la medicina de precisión".

"Está mutado en una cuarta parte de los tumores humanos adultos, sin embargo no está mutando igualmente en todos. KRAS muta en el cáncer de pulmón, en el cáncer colorrectal y en el adenocarcinoma ductal de páncreas, que es el más agresivo, situándose en el tercer tumor con más muertes. La supervivencia está en cerca del 5 por ciento", ha manifestado.

Por estos motivos, Barbacid considera que "el rezo más urgente" en la medicina de precisión pasa por seguir conociendo más sobre la mutación de este gen, que se encuentra "en la gran mayoría de los tumores".