¿Es Banksy el manitas de 'Art Attack'? La nueva teoría que incendia las redes

Conocido por todas sus obras de arte callejero, el artista Banksy es reconocido a nivel internacional. Sin embargo, y precisamente lo más interesante sobre él es que, al mismo tiempo, nadie le conoce.

Nadie sabe quién es ni cómo es su apariencia. Lo que sí se sabe es que todas sus obras -generalmente piezas satíricas sobre la cultura pop, la moral, la política, el consumismo o el racismo- generan siempre tema de conversación. Sin embargo, en los últimos días ha surgido un nuevo rumor en las redes sociales entorno al a figura del artista. Y esta vez no tiene nada que ver con su obra.

Todos recordamos al manitas de Art Attack, que durante cada capítulo nos sorprendía con obras a lo grande y nos hacía preguntarnos, hasta el final, con qué nos iba a sorprender. El rumor en cuestión que ha incendiado las redes sociales, nació a raiz de un hilo de un usuario, que afirmaba que el manitas de 'Art Attack' podría estar detrás del famoso artista callejero. Es más, fueron muchos usuarios de redes sociales que aseguraban que el protagonista del programa infantil podría ser realmente el gratifero.

“Acabo de escuchar que se rumorea que Neil Buchanan es Banksy”, algo que el usuario califica como “divertido”. Finalmente añade que se trata de un rumor que “va directo a la categoría de creer sin preguntas”, concluía el mensaje.

Just heard that it's rumoured Neil Buchanan is Banksy. If true, it's the funniest shit ever. Aintree's finest.



He's a musician and art has followed in the cities of shows he's done allegedly.



This is straight in the believe without question category . pic.twitter.com/LWU48wGekR