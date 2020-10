El aviso de Mariah Carey por lo que está volviendo a pasar este año con 'All I want for Christmas is you'

La artista estadounidense Mariah Carey lleva arrasando desde hace 26 años con su clásico villancico 'All I Want for Christmas is You'. Un sencillo que acumula en Youtube más de 640 millones de visitas. Una canción que siempre tarareamos y compartimos en familia, en esas fechas tan señaladas.

Cuando se acerca la Navidad, siempre las visitas y reproducciones de este vídeo se disparan. Precisamente sobre ello ha hablado un usuario en Twitter. "Está pasando", decía un usuario, señalando en una gráfica la subida ya en reproducciones.

La propia artista se tomaba este mensaje con humor y decía: "Todavía no". Pero seguro que triunfará, como cada año. No falla, es indiscutible la influencia de la canción en todo el mundo.

Este tweet ya suma más de 30.000 retweets y 230.000 'likes'. De este modo, Mariah Carey pide paciencia al tuitero . El ascenso de esa canción en reproducciones llegará, pero todavía es pronto. Todavía nos encontramos en octubre. En un mes, se calcula que volvamos a escuchar progresivamente 'All I Want for Christmas is You'. Un himno navideño que resuena en millones de hogares de todo el mundo. Es probable que este año, con la pandemia, la escuchemos con más nostalgia que nunca.

La cantante cumplía en marzo 50 años con cifras "astronómicas"

La artista es hija de una cantante de ópera irlandesa y de un ingeniero aeronáutico venezolano de descendencia afroamericana. A pesar de las noticias del corazón y de alguno de sus escándalos que ha protagonizado como sus "gallos" en directo intepretando 'All I Want For Christmas Is You', Mariah Carey tiene un palmarés nada desdeñable y una gran carrera. Ha vendido más de 175 millones de discos en todo el mundo y entre sus premios destacan: 5 Premios Grammy, 21 World Music Awards, 11 American Music Awards.

El 24 de diciembre de 2018 la cantante batió el récord de escuchas en un sólo día, con su canción 'All I Want For Christmas Is You', con 10,8 millones de reproducciones. Mariah Carey ha ganado más de 60 millones de dólares con la canción.