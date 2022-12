Atención si la tienes por casa: la moneda de 20 céntimos que podrías vender por más de 1.000 euros

No sabemos si te pasa como a muchos de nosotros, que cada vez que vemos una moneda rara, intentamos quedárnosla por lo curiosa que es. Claro, que eso hace muchas veces que no tengamos nada de efectivo en nuestro monedero porque preferimos guardar la moneda, no vaya a ser que después se revalorice y sea una pieza de colección única.

Por eso, muchas veces está muy bien que nos las guardemos, porque, de vez en cuando, tenemos en nuestro poder un "rara avis" que hace que podamos ganar mucho dinero. De hecho, si tienes una moneda de 20 céntimos por casa, revísala, que lo mismo te podría dar más de mil euros.





Te hablamos de una moneda en particular de ese valor, que fue emitida en 1999 y que tiene exceso de metal por ambas partes. Esa moneda como tal ya no está en circulación, y en páginas de compraventa como Ebay, se vende a más de mil quinientos euros por su curiosidad, y, para identificarla, tienes que fijarte en el año que pone y ver cómo tiene ese exceso de metal.

Una pieza muy codiciada entre los coleccionistas de monedas, que buscan y rebuscan en páginas de subastas para encontrarla. Así que si eres de los afortunados que la tiene en casa, fíjate bien, porque podrías llevarte un dinero.

Diez monedas con mucho valor por las que conseguirás hasta 60.000 euros

Para poder saber el valor de las monedas que tenemos, la web especializada en numismática (colección de monedas) ha publicado una lista en la que se recogen las diez monedas españolas más valiosas:

1. El centén de Felipe III, la cual es una moneda de oro, la cual tenía un valor de 100 escudos. En 2009 tuvo un valor de un millón de euros, mientras que en la actualidad puede llegar a tener

2. Excelentes de los Reyes Católicos monedas que fueron acuñadas en Sevilla durante el reinado de los reyes. Estas monedas fueron sustituidas por los escudos en 1535. Su precio oscila entre los 300.000 y los 600.000 euros.

3. Onzas de oro coloniales fueron las más habituales en el comercio internacional. Las más valorizadas son las onzas mexicanas valoradas en 475.000 euros.

4. La onza segoviana cuyo origen se data en el año 1611, es una moneda sin circular y única que puede tener un precio superior a los 300.000 euros.

5. Onzas de Guatemala. El valor de esta moneda varía según la subasta.

6. Cincuentines de plata. Los primeros reales fechados son de 1609 y eran similares a las monedas antiguas de plata.

7. Las onzas de oro de Luis I, monedas acuñadas solo durante un año, por lo que son muy pocos los ejemplares disponibles.

8. Pesetas de 100. De estas solo seis se encuentran en manos privadas, las seis restantes se encuentran en la colección de la Fábrica de Moneda y Timbre. De tal forma que la poca accesibilidad eleva significativamente el valor de estas hasta los 250.000 euros.

9. Reales de México (siglo XVIIII).

10. Carlos V Pretendiente, de todas las monedas anteriormente mencionadas. Esta moneda es la que tiene el menor valor, ya que el valor máximo que puede alcanzar es de 5.000 euros en el caso de que cuente con una conservación excelente.

Por otro lado, son muchos los hogares españoles siguen conservando pesetas más de 20 años después de la llegada del euro a España. Las personas que aún tienen algunas de estas monedas se preguntan si, a día de hoy, tienen algún valor.