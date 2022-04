La extraña moneda que buscan los coleccionistas y que podría darte más de 200 euros: mira en tu cartera

Los coleccionistas de monedas son auténticos apasionados que buscan piezas únicas. Es más, si hay pocas en circulación, su valor se incrementa más, ya que muchos de ellos la querrán para poder añadirla a su colección. Según informa el portal digital El Caso, hay otros factores que determinan el precio que pagarían los coleccionistas por una moneda: su antigüedad, el estado en el que se encuentra, si se trata de una edición limitada o si se continúa fabricando. La última pieza única que (quién sabe) podrías tener en tu cartera, viene de Reino Unido.

Varios medios de comunicación de este país informaron sobre el elevado precio que alcanzó una moneda de dos libras que cumple con unas características excepcionales por un error en su fabricación. Es una moneda totalmente dorada, lo que la convierte en única pues este tipo de piezas deberían ser de color plateado en su parte interior y doradas en el exterior. Este error ya ha sido notificado y ya no se fabrican más monedas con estas características.









De hecho, es un fallo que se produjo en el año 2009 pero que no ha llamado la atención de los coleccionistas...hasta ahora. Así que, las personas que tengan en su poder una de estas piezas, podría conseguir hasta 300 euros. Hace pocas semanas, trascendió un error similar. Esta vez, en monedas de dos euros.

La moneda en cuestión que contenía este error es una de las conmemorativas que realizó Lituania dedicada a la Reserva de la Biosfera de Zuvintas. Cada año, los países de la zona Euro tienen el poder de editar varias unidades de dos versiones distintas de monedas para celebrar o conemorar fechas señaladas. Por este motivo, el Banco Central de Lituania dedicó una moneda a esta reserva natural, pero 500 de esas piezas incluyeron un texto erróneo que es el que llevan las monedas de Letonia. En total se realizaron 500.000, de las cuales 499.500 están hechas adecuadamente. Las restantes también tenían fallos y adquirieron un valor elevado en mercado: hasta 2.000 euros pedían para localizar esas monedas.

Así se subastó una de estas monedas "especiales"

Volviendo al error de esta moneda de dos libras todo comenzó cuando un hombre, que no quiso desvelar su identidad, inició la subasta para vender su pieza. En un principio, recibiría poco más de 24 euros pero la puja poco a poco se fue incrementando. En total, se han producido 28 ofertas en la subasta que organizó el propietario de esta pieza que localizó esta moneda en su cartera sin saber que la tenía.









Finalmente, el comprador puso encima de la mesa una cifra cercana a los 308 euros para quedarse con esta pieza única y añadirla a su colección. No obstante, se cree que hay más monedas de este tipo ya que cada día la The Royal Mint fabrica unas 3,5 millones de monedas, por lo que debería de haber más piezas de estas características y.. ¿podrías ser tú uno de ellos? Si has viajado a Reino Unido, conoces a un familiar que viva por allí... dale un consejo. Que consulte su cartera porque podría tener un bien muy preciado sin saberlo y que podría darle una cantidad importante de dinero para sacarle de algún que otro apuro.

Te puede interesar: