Asturias, la única comunidad que no supera la positividad de la covid-19 del 5%

Que es el porcentaje que fija la Organización Mundial de la Salud como límite para controlar la pandemia. Ahora mismo el Principado es la única región de España que lo cumple. La positividad se dispara hasta casi el 16% en el caso de la Comunidad Valenciana.

De media, en España, 8 de cada 100 PCR o antígenos que se practican para detectar si te has infectado o no de COVID dan positivo. En concreto es el 8,05%. A muchos les puede parecer poco lo de 8 de cada 100 pero en realidad es mucho ya que la Organización Mundial de la Salud ha fijado el límite en el 5%. Superarlo significa según el organismo que vamos mal, que los contagios se disparan. Y ese no es el camino.

El 8,05% es la media nacional pero no todas las CCAA van al mismo ritmo. De hecho, según el último informe del Ministerio de Sanidad, hay importantes diferencias entre ellas. Ahora mismo solo una, Asturias, cumple con la regla de la OMS. La positividad de las pruebas que hace es del 4,77%. Por detrás, superando ese límite del 5% pero por poco, hay dos regiones. Son Galicia con un 5,19% y Cataluña con un 5,69%.

A partir de ahí podríamos fijar dos horquillas. La primera es la de las CCAA que se quedan entre el 6 y el 10% que son Castilla y León (9,94%), Extremadura (9,78%), Murcia (9,58%), Andalucía (8,69%), Cantabria (8,44%), Melilla (8,31%), Canarias (7,95%), Baleares (7,86%), La Rioja (7,67%), Madrid (7,63%), País Vasco (7,57%), Ceuta (7,09%) y Navarra (6,58%).

La segunda franja es aquella en la que están las regiones que superan ese 10% en la positividad de sus test. Las que están en peor situación. Y son la Comunidad Valenciana (15,82%), Castilla – La Mancha (13,68%) y Aragón (10,89%).

Datos que hoy te contamos en COPE que no son buenos pero que contrastan con el 'pico' alcanzado en la última semana de octubre. Entonces la media nacional llegó a situarse en el 13,8%. Ceuta llegó a ostentar el máximo de toda España. A mediados de octubre 38 de cada cien pruebas que se hacían en la ciudad autónoma daban positivo en COVID.