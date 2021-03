AstraZeneca, de nuevo en el punto de mira tras los fuertes efectos secundarios de su vacuna

Desde hace varias semanas, la vacuna de Oxford y AstraZeneca ha traído diversos quebraderos de cabeza a los países. En este caso ha llevado a muchos de ellos a reelaborar su planes de vacunación, como el caso de España. La polémica comenzó cuando AstraZeneca no había mostrado evidencias de la efectividad de sus dosis en personas mayores de 65 años, lo cual llevó a las autoridades a cambiar la estrategia de vacunación, entre las que se incluyó España.

No obstante, y al margen de sus polémicas como su contrato censurado con la Unión Europea o los retrasos con las entregas de vacunas, estos últimos días han sido protagonistas los efectos secundarios de la misma, que ha llevado a la compañía a estar, una vez más, en el punto de mira. Estamos hablando de varios casos de personas que han fallecido tras recibir la dosis de la vacuna, aunque todavía no hay evidencias científicas de que las muertes se hayan debido a la inoculación del fármaco. Los expertos respaldan que los viales de AstraZeneca han obtenido el certificado de seguridad y que la gran mayoría de las personas que la han recibido no han mostrado grandes efectos secundarios, pero son varios casos que han vuelto a poner el fármaco en el ojo de la polémica.

Fallecimientos tras su uso: Brasil, Italia, Corea del Sur y Austria

Fue durante las últimas fases de los ensayos clínicos en Brasil cuando un voluntario que participaba en los mismos falleció después de haber recibido un placebo y no la vacuna. Si bien los ensayos se suspendieron durante un tiempo, finalmente siguieron adelante y fue aprobada por las autoridades. No obstante, hace tan solo unas semanas, se produjo el fallecimiento de una mujer italiana de 62 años tan solo unos días después de recibir la dosis de AstraZeneca, que experimentó diversos síntomas y finalmente falleció. Sus familiares más cercanos presentaron una denuncia y el caso ya está siendo investigado.

EFE/EPA/LUONG THAI LINHLUONG THAI LINH

También en Corea del Sur se han registrado varios fallecimientos tras su uso. Las autoridades se dispusieron a investigar la muerte de ocho personas. Finalmente se llegó a la conclusión de que todos ellos tenían patologías previas, y por ello no había evidencias de que los decesos tuvieran relación con la dosis.

El pasado domingo, Austria anunció por su parte que iba a retirar un lote de vacunas de la compañía como medida de precaución después de la muerte de una persona y la enfermedad de otra tras ser inmunizadas. La fallecida, de 49 años, murió diez días después de recibir la vacuna debido a "graves trastornos de coagulación" y era enfermera en el Hospital de Zwettl. Por su parte, otra compañera de trabajo de 35 años tuvo una embolia pulmonar tras ser inmunizada y se encuentra interna en esa clínica, aunque su estado mejora. Por el momento, no obstante, tampoco hay indicios que que la muerte tenga que ver con la administración del fármaco.

EFE/ David Arquimbau Sintes /ArchivoEFEM0353

Fuertes efectos secundarios en España

Por el momento, en nuestro país no se ha registrado ningún fallecimiento tras la inoculación de la vacuna. No obstante, sí se han notificado diversos casos con síntomas muy intensos. De hecho, hace tan solo unos días en la Comunidad de Madrid, decenas de profesores pidieron la baja por los fuertes efectos secundarios de la misma.

A raíz de esto, el Ministerio de Sanidad ha solicitado a quienes les corresponda recibir la vacuna de AstraZeneca que tomen con anterioridad un gramo de paracetamol para poder disminuir los efectos secundarios.