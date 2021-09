Así repercute la subida de la luz en el sector frigorífico

En concreto el que presta sus instalaciones de frío en puertos, mercados de abastos o mataderos industriales a supermercados, grandes cadenas de distribución o productores. El 40% de sus gastos se los lleva la tarifa eléctrica. Es un sector especializado, repartido por toda nuestra geografía y que da empleo a unas 13 mil personas de manera directa aunque a muchas más de forma indirecta. Son las Explotaciones Frigoríficas, Logística y de Distribución que estas semanas miran con detenimiento y recelo el encarecimiento del precio de la energía.

Marcos Badenes, secretario general de Adefe -la asociación en la que se agrupan- nos cuenta a COPE que la subida de la luz les afecta 'de manera decisiva y crítica. Somos frigoríficos de servicio público y eso significa que damos servicio de frío a terceros, a compañías que necesitan almacenar productos a una temperatura controlada y que por circunstancias o no tienen espacio en sus propias instalaciones o directamente no las poseen. Por eso nos contratan'.

Audio





Le pedimos que nos ponga dos casos prácticos que nos hagan a la idea de su trabajo. 'Por ejemplo, tú quieres importar carne de Argentina pero no tienes instalaciones frigoríficas. Cuando llega al puerto contratas los servicios de frío con un almacén como el nuestro, público. Y dices: durante tanto tiempo necesito que me almacenen tantos palés, me den servicios de frío. Otro caso es el de la flota pesquera que llega a una ciudad al norte de España. ¿Qué ocurre? Pues que de golpe entra un gran volumen de pescado. Entonces muchos productores de alimentos elaborados del mar pues lo mismo tienen instalaciones frigoríficas pero no tantas como para acaparar todo el pescado que llega en un momento al puerto'.

Hoy por hoy están compuestos por unas cien empresas. 'Directamente damos empleo a 13 mil trabajadores pero indirectamente es mucho más elevado. Date cuenta que hay frigoríficos portuarios, en mercados de abastos, en mataderos industriales... Su volumen es de cuatro millones de metros cúbicos. Pero no solamente son los que están directamente relacionados con las cámaras frigoríficas. Están los mantenedores, están los transportistas, hay una serie de ámbitos colaterales que también dependen de la explotación frigorífica'.

¿CÓMO HAN NOTADO EL ENCARECIMIENTO DE LA ENERGÍA?

Badenes nos cuenta a COPE que 'una barbaridad'. 'Aquí tenemos además una circunstancia específica y es que la modernización de las instalaciones frigoríficas es crítico para el consumo energético. Es fundamental contener el consumo eléctrico independientemente de la tarifa. Afortunadamente la mayoría suelen estar bastante al día. Pero incluso con eso da igual porque el 1 de junio nos hemos encontrado con un cambio en la parte regulada lo cual ha provocado que las instalaciones que han podido han ido adaptando su actividad. Otras por circunstancias del cliente pues no se ha podido. Han hecho lo mínimo. Ajustar algo las potencias. Y luego ha venido el gran subidón del coste propio de la energía. Y por último todo depende ya de cada servicio. Hay frigoríficos que tienen que prestarlo en horas punta y otros que no lo necesitan. Estamos rondando el 50% de incremento'.

Audio





¿Por dónde puede el Gobierno moderar la subida de la luz? Él nos apunta a una necesaria bajada de impuestos. 'De momento las medidas adoptadas han sido muy cortoplacistas y han sido absorbidas por el incremento de precios. Hay que tomar algunas más de fondo. Por un lado está el IVA que el Gobierno lo ha reducido al 10% pero sigue estando. También está el impuesto eléctrico que es un 5%. Es un cúmulo de impuestos sobre impuestos. Es la manera más directa de reducir el coste de la energía. El mercado eléctrico está muy regulado y con muchísimos gravámenes'.

Su sector no tiene además con casi ningún tipo de ayuda. 'Es uno de nuestros grandes problemas porque no nos consideran industria. Nos consideran servicio con lo cual nos excluyen de las ayudas industriales. Todas las inversiones que hacemos corren de nuestra cuenta.'

LUZ MÁS CARA... QUE AFECTAN AL EMPLEO Y AL CONSUMIDOR

Badenes nos dice que de momento están intentando contener que el incremento del precio de la energía no se traslade a posibles despidos pero desconoce cuánto tiempo pueden aguantar. 'Ajustamos costes, reducimos beneficios, también está la parte regulada de la tarifa, intentado renegociar los contratos con las comercializadoras... y tratando de que nunca llegue a los trabajadores. Además, hay pocos que estén especializados en este sector que es duro, complicado. Pero si esto sigue subiendo de alguna manera, de forma directa o indirecta, acabará repercutiendo'.

Audio





¿Y los siguientes eslabones de esta cadena? 'De momento se están renegociando contratos. Hay clientes que son más receptivos y entienden el encarecimiento de costes pero otros no. Pero de una manera u otra se repercutirá en el consumidor. Al final llegará un incremento en todos los productos congelados y refrigerados. Se empieza ya a acusar en la cesta de la compra. Los márgenes de las compañías no son tan importantes como para absorber la totalidad del incremento. Se notará más en los meses venideros'.