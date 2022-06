Así se hizo rico Elon Musk

Uno de los personajes actuales más conocidos públicamente y que más riqueza tiene es Elon Reeve Musk. Se trata de un magnate financiero, que destaca por su personalidad. Es muy probable que todos le conozcan, aunque puede ser que no sepas la historia de cómo logró acumular todo el dinero que ha obtenido. Muchos le consideran una mente privilegiada y un adicto al trabajo. Se convirtió en la Persona del Año en 2021. Según la revista 'Time', es el hombre que "aspira a salvar nuestro planeta y a conseguirnos uno nuevo para habitarlo".

Musk nació en Sudáfrica el 28 de junio de 1971, pero está nacionalizado en Canadá y en Estados Unidos. Es el fundador de las empresas PayPal, Tesla, SpaceX y Solar City. El pasado año fue nombrado como el ciudadano más rico del mundo en toda la historia (que se conozca), contando con más de 250 mil millones de dólares. Y es que sus empresas le han aportado una gran fortuna, ya que Tesla controla dos tercios del mercado multimillonario de coches eléctricos y está valorada en un billón de dólares.





Inicios en la programación

Este hombre es considerado todo un intelectual porque con solo 10 años de edad se inició como programador y logró vender su primer juego espacial con 12 años por 500 dólares, denominado como 'Blastar'. Este no fue nada más que el comienzo de un futuro en el que sería un apasionado por la programación, que le ayudó a ir consiguiendo bastantes cantidades de dinero. Cuando cumplió los 17 años, decidió mudarse a Canadá, donde tenía parientes por parte materna.

No obstante, no estuvo demasiado tiempo allí, pues a los 18 años volvió a su hogar con su familia y juntos se trasladan a vivir a Ontario. Aunque en este momento de la vida de Musk sus parientes no estaban pasando por la mejor de las situaciones económicas. Sus dos hermanos pequeños tuvieron que pedir préstamos y trabajar mucho y muy duro para poder acceder a los estudios universitarios. Sin embargo, él logra una beca e ingresa en la Universidad de Pennsylvaniaen 1992 para estudiar Economía y Física.

Su primera empresa

Pero cuando finaliza estas carreras no quiere dejar de estudiar, ya que en 1995 se muda a California y se matricula en la Universidad de Stanford, donde realizará su doctorado en Física Aplicada y Ciencias Materiales. Sin embargo, decidió perseguir sus sueños y dejarlo todo atrás, abandonando la universidad para fundar su propia empresa. Junto con su hermano y un amigo desarrolla 'Zip2', una empresa de tecnología que se dedicaba a proporcionar servicios de desarrollo, alojamiento y mantenimiento a los sitios web de varios medios de comunicación.

Tras unos años, en 1999, los tres chicos venden la empresa y sacan un beneficio de 307 millones de dólares, 22 de ellos van para Elon. En marzo de ese año invierte 12 millones de dólares en una empresa financiera conocida como 'X.com', que fundó con un ingeniero que ya había trabajado con él en el anterior proyecto. En el año 2000 su empresa se fusiona con 'Confinity' y se dedica a las transferencias de dinero llamadas PayPal. En 2001 la empresa pasa a denominarse 'PayPal Inc.' y en 2002 facturaba 240 millones de dólares.

Actualidad

Ese año recibe una oferta de compra por parte de 'eBay', pero es rechazada. Finalmente, en verano se realiza la venta a 'eBay' por 1.500 millones de dólares. A la pregunta que muchos se hacen de qué es lo que mueve a Elon Musk, él responde que desde que estaba en la universidad ha considerado que hay tres áreas de exploración que son sus misiones principales: los avances tecnológicos de Internet, la conquista del espacio y el desarrollo de la energía renovable. Con todo ello pretende preservar la raza humana.





En cuanto a su carrera aeroespacial, comienza en el año 2020, cuando funda su empresa 'SpaceX', cuyo objetivo es el de enviar al hombre al espacio como turista y hacerse colonizador del mismo. También cuenta en la actualidad con 'Tesla' y 'SolarCity', de las cuales él ees el fundador y el máximo accionista. La característica principal de estas empresas es que utilizan la energía solar para mantener el medio ambiente. "Para Musk, su gran fortuna es un mero efecto secundario de su capacidad no solo para ver, sino también para hacer cosas que otros no pueden, en arenas donde lo que está en juego es existencial", apunta 'Time'.