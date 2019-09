Así han cambiado los 25 vigilantes de la playa

El 22 de septiembre de 1989 llegaba a las pantallas de millones de hogares la popular serie de televisión ‘Baywatch’, aunque tal vez les sea más conocida como ‘Los vigilantes de la playa’. La serie contó desde el comienzo con un gran presupuesto pero el escaso índice de audiencia que tenía en la cadena norteamericana NBC y el elevado coste de producción llevaron a su cancelación tras la primera temporada.

No obstante, David Hasselhoff, conocedor del potencial de la serie la impulsó en 1991 invirtiendo con su propio dinero y ejerciendo de productor ejecutivo. Su llegada permitió que la emisión de la serie continuase, y con ello la llegada del éxito, que se dio especialmente fuera de las fronteras americanas.

Muchos han sido los actores que han pasado por la serie durante sus 10 años de emisión. A algunos la serie les catapulto hacia el éxito, otros quedaron en el olvido.

David Hasselhoff

Mitch Buchannon es ya uno de los personajes cumbres de la historia de la televisión. Tras ser Michael Knight en 'El coche fantástico', volvió a ocupar un papel como protagonista al convertirse en el jefe de los guardacostas. El propio actor reimpulsó la serie en 1991 y ejerció de productor ejecutivo. Ha compaginado la carrera de actor con su faceta como cantante. No ha dejado de trabajar pese a sus problemas con el alcohol. Su última aparición ha sido en 'Guardianes de la Galaxia Vol.2'.

Pamela Anderson

Pamela Anderson fue el mayor exponente de la serie. La socorrista C.J. Parker entró en 1992 y se permaneció hasta 1997. Más tarde apareció en la serie 'V.I.P.'. Después, sus proyectos se han limitado a participación en series y en películas, haciendo casi siempre de sí misma.

David Charvett

Matt Brody fue uno de los socorristas más populares. El francés David Charvett se encargó de interpretarlo desde 1992 a 1995. Después apareció en varias películas y en la serie ‘Melrose Place’, una de las más exitosas de la década de los 90. Su última participación fue en 2010 en la película ‘The perfect teacher’.

Nicole Eggert

Empezó su carrera de estrella a muy temprana edad. Con cinco años fue proclamada Miss Universo infantil. La actriz estadounidense encarnó la figura de Summer Quinn en ‘Los vigilantes de la playa’. La serie le dio gran fama que le permitió aparecer en numerosas series y películas. Su última aparición fue en 2010 en la película ‘Pánico en el aire’.

Jason Momoa

La primera actividad de Aquaman fue la de “vigilante de la playa” con el nombre de Jason Ioane. Con apenas 20 años, el actor apareció en la última fase de la mítica serie, de 1999 a 2001. Años más tarde participaría en otras producciones y series como 'Atlantis', 'Juego de tronos', serie en la que volvería a saltar a la fama interpretando a khal Drogo hasta ingresar en 'La liga de la Justicia'.

Michael Newman

Su personaje se llamaba igual que él en realidad. Y es que Newman no era actor, sino socorrista en la vida real. Junto a Hasselhoff fue el único del elenco que se mantuvo desde 1989 hasta el final. No volvió a trabajar como actor. En 2011 se le diagnosticó Parkinson y se retiró de la vida pública.

Jeremy Jackson

Este actor entró en 1991 para sustituir a Brandon Call en el papel de Hobie Buchannon, el hijo de Mitch. Su etapa dentro de la serie comenzó cuando su personaje empezaba a realizar funciones como socorrista. Tras su participación en ‘Los vigilantes de la playa’ su carrera como actor continuó, pero estuvo bastante perjudicada por sus problemas con las drogas. En 2017 fue condenado a 270 días de prisión por apuñalar a una mujer tras discutir con ella en la calle.

Erika Eleniak

Encarnó la figura de Shauni en las primeras temporadas de ‘Los vigilantes de la playa’. Siete años antes de la serie, apareció en 'E.T.', interpretando a la compañera que Elliott besa en el colegio. Posteriormente a su etapa de socorrista no ha parado de trabajar: ha estado en películas y series hasta 2012.

Billy Warlock

Uno de los socorristas con mayor currículum en la televisión. Su paso por las playas de Santa Mónica encarnando la figura de Eddie Kramer sirvieron para catapultar su carrera. Su última aparición fue en 2010 en la serie de televisión ‘One Life to Live’.

Alexandra Paul

La teniente Stephanie Holden tiene actualmente 56 años y una larga lista de títulos en su haber desde que dejó la serie en 1997. Ha compaginado su carrera de actriz con su labor como activista política y medioambiental.

Parker Stevenson

Craig Pomeroy salió en la primera temporada de la serie. En la última, Stevenson apareció como estrella invitada. Como es habitual entre el elenco de la serie, ha seguido trabajando en series de televisión y películas. También dirigió varios capítulos de la serie y de otras como 'Melrose Place'.

Carmen Electra

Lanny Mckenzie participó en la serie entre 1997 y 1998. Después de dejar la serie no paró de trabajar y su última aparición se dio en un capítulo de la serie 'Jane the virgin'. En su currículum destaca su participación en parodias como 'Scary movie', 'Epic movie' y 'Casi 300' .

David Chokachi

Fue Cody desde 1995 hasta 1999. El rubio entró en la serie sustituyendo el hueco que había dejado el moreno Matt Brody. Desde que dejó la serie no paró de trabajar en numerosas series y películas hasta el 2015, año en el que hizo su última aparición en la película ‘Cyber Case’.

Yasmine Bleeth

El personaje de Caroline Holden, la hermana menor de Stephanie, llegó a la serie en 1994. Allí estuvo hasta 1997, año en el que decidió quitarse el bañador rojo para empezar nuevos proyectos. Por desgracia, su adicción a las drogas hizo demasiada mella. En 2001 ingresó en una clínica para desintoxicarse. Su último trabajo fue en 2003 en la película para televisión 'Los vigilantes de la playa: Misión en Hawai'.

Jaason Simmons

El australiano se unió a la serie en 1994. Es conocido por haber interpretado a Logan Fowler en los vigilantes de la playa aunque también ha aparecido en varias series y películas. Su último trabajo fue ‘3-Headed Shark Attack’ en el año 2015.

Donna D'Errico

Donna Marco vigiló a las playas de Santa Mónica entre 1996 y 1998. Luego llegaron intervenciones en la pequeña pantalla y en títulos como 'Austin Powers en Miembro de oro'. Creó una empresa dedicada a hacer documentales sobre exploraciones montañeras. Ahora compagina pequeños trabajos como actriz con su devoción católica.

Brooke Burns

La actriz y exmodelo estadounidense saltó a la fama por su papel en ‘Los vigilantes de la playa como Jessi Owens. Tras su paso por la popular serie de televisión trabajó en muchas otras, incluso llegó a ser la coprotagonista de ‘Miss Guided’. Su última aparición en las pantallas fue en 2012 en la película ‘Undercover bridesmaid’.

Peter Phelps

El actor, cantante y escritor australiano saltó a la fama por sus papeles de Peter Church en ‘Stringers’ y Trevor Cole en ‘Los vigilantes de la playa’. Su participación en series de televisión y películas es una de las más abultadas de los actores de esta serie. Su última participación fue en 2014 en la serie de televisión de la ABC australiana ‘Old School’.

Krista Allen

Es conocida por su papel como Billie Reed en ‘Days of our lives’, pero sobre todo por el de Jenna Avid en ‘Los vigilantes de la playa. En ‘What about Brian’ interpretó a Bridget y en ‘El destino final’ a Samantha Lane. Su última aparición fue en 2015 en la serie de televisión ‘Significant mother’.

Traci Bingham

Saltó a la fama por interpretar a Jordan Tate en ‘Los vigilantes de la playa’. Al contrario que muchos de los actores de la serie no tuvo muchas apariciones. Sus últimas apariciones fueron en 2007 en ‘Hanging in Hedo’ y ‘The Tyra Banks Show’.

Kelly Packard

A diferencia de muchos de sus compañeros socorristas, Kelly Packard ya había dado el salto a la fama por apariciones en series como ‘Aquellos maravillosos años’. Más tarde interpretaría el personaje que le llevaría a lo más alto, April Giminski. Su última aparición fuen en 2008 en la serie de televisión ‘Ripley's Believe It or Not?

Stacy Kamano

Stacy Kamano es una de ‘las vigilantes de la playa’ que menos fortuna ha tenido tras representar a Kekoa Tanaka. Muy pocas han sido sur intervenciones en series y películas. Su última actuación fue en la telenovela estadounidense ‘The Bol dan te Beautiful’.

Gena Lee Nolin

Gena Lee Nolin es conocida por sus apariciones en la televisión durante la década de los noventa en ‘The Price is Right’ y en ‘Los vigilantes de la playa’ como Neely Capshaw. Su última actuación se produjo en 2010 en ‘Comedy Central Roast of David Hasselhoff’.

Angelica Bridges

La actriz, modelo y cantante americana no ha tenido mucha suerte tras su aparición en ‘Los vigilantes de la playa’. Su última aparición fue en el reality ‘Kicking&Screaming’.

Mitzi Kapture

La actriz estadounidense se hizo popular gracias a su papel de sargento Rita Lee Lance en la serie policíaca ‘Medias de seda’ y de Alex Ryker en ‘Los vigilantes de la playa’. Participo en 22 series y películas a lo largo de su vida, siendo en 2018 en ‘The executive’ su última interpretación.