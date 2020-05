Así hablas según el año en que naciste

Seguro que has oído en innumerables ocasiones la palabra millennial e incluso puede que sepas qué significa, porque pocas palabras han dado tanto que hablar en los últimos años. La generación de los millennialsestá a la orden del día. Dentro de ella se incluye a los jóvenes que han nacido en un periodo de años concreto y que, por tanto, suelen compartir ciertos gustos o seguir determinadas modas. Pero esto va mucho más allá, ya que existen varias generaciones más en la que todos estamos etiquetados. Esto sirve como radiografía de los grupos generacionales que componen nuestra sociedad y nos permite estudiar los comportamientos y costumbres que responden a una determinada generación. A continuación vamos a analizar las distintas generaciones y qué palabras llevan asociadas:

La generación silenciosa. Nacidos entre 1920 y 1940

Las personas que nacieron en este periodo vivieron varios conflictos bélicos a lo largo de todo el mundo. Nacieron en una sociedad en la que las instituciones ejercían un control riguroso sobre las familias. La mujer estaba en un segundo plano respecto al hombre. Las decisiones personales y los riesgos estaban supeditados a un cierto orden y a unas normas. Poco que ver con la actualidad. En España es son propias palabras “descocarse”, sinónimo de mostrar descaro y desenvoltura en exceso; o “botarate”, que era un insulto común que se refiere un hombre alborotado y de poco juicio.

Los baby boomers. Nacidos entre 1940 y 1960

Su nombre propio lo indica, los nacidos en esta generación responden a un alto repunte de la natalidad tras la Segunda Guerra Mundial. Centrados en el trabajo como modo de vida y despreocupados por el poco tiempo de ocio que tienen. La mujer comienza a incorporarse al mercado laboral, pero la estructura familiar es aún rígida. Su vocabulario lo componen: “guateque”, que se refiere a fiestas en las que se canta y se baila, mientras se come y se bebe como si no hubiera un mañana; o “picú”, el pick up es un reproductor de música que fue ganando terreno a las gramolas, tenía forma de maletín y era muy útil en los guateques.

Generación X. Nacidos entre 1960 y 1980

La primera generación que empieza a cambiar las cosas que caracterizaban a las anteriores. Los nacidos en estas fechas. En sus vidas el ocio y el tiempo libre tienen más protagonismo que en las de los baby boomers, pero saben equilibrar el tiempo laboral y familiar. Testigos del nacimiento de internet y propensos a tener extensas relaciones sociales: amigos, compañeros de trabajo, vecinos, etc. Las nuevas tecnologías no son un reto para ellos, pese a que corresponda más a sus hijos. Algunas de sus palabras clave son: “chachi”, para referirse a lo extraordinario; o “fistro”, palabra que el humorista Chiquito de la Calzada puso de moda y que realmente no significa nada pero tiene múltiples usos.

Generación Y o millennials. Nacidos entre 1980 y 1990

Una generación caracterizada por la tecnología. Su vida está mucho más expuesta al resto de personas, ya que tienen tendencia a compartir su día a día en las redes sociales. Tratan de dedicar más tiempo al ocio que a las obligaciones e intentan trabajar en algo que les apasione. Además, les encanta viajar. Utilizan palabras como “selfi”, que significa hacerse una autofoto; o “postureo”, que es algo así como hacer algo que realmente no es necesario como forma de aparentar algo, sobre todo de cara a las redes sociales.

Generación Z. Nacidos entre finales de 1990 y 2000 en adelante

La generación que lleva la tecnología un paso más adelante. Forma parte de su vida y tanto es así que utilizan emojis para comunicarse. Expertos en las redes sociales, llevan algo peor las relaciones personales. En aspectos como la orientación sexual son muy abiertos y no se identifican necesariamente con un solo género. Les son propias palabras procedentes, sobre todo, del inglés, como “YOLO”, para referirse a la filosofía de vida basada en que solo se vive una vez: “you only live once”; o “crush”, equivalente a amor platónico.