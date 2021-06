Así funciona el pasaporte covid, la medida europea que ya han solicitado más de un millón de españoles

Con las vacaciones a la vuelta de la esquina y en plena pandemia, España ya ha emitido más de un millón y medio de los certificados digitales de la Unión Europea. De forma oficial arranca en Europa el próximo 1 de julio, aunque bien es cierto que algunos países ya los están tramitando con el fin de facilitar los desplazamientos. En concreto, desde el 7 de junio.

Tal y como informa el diario El Mundo, se trata de un sistema que tiene como objetivo facilitar la movilidad dentro de la Unión y agilizar los controles en aeropuertos y puertos. En concreto, y de un modo más técnico, es un código QR que acredita que el viajero está inmunizado o bien que se ha hecho una prueba PCR con resultado negativo o tiene anticuerpos porque ya ha superado la covid-19.

"Fumata blanca: tenemos un acuerdo sobre la propuesta de la Comisión para un certificado covid digital. Doy la bienvenida al acuerdo provisional de hoy alcanzado por el Parlamento Europeo y el Consejo. Logramos esta nueva herramienta en tiempo récord para salvaguardar la libertad de movimiento para todos los ciudadanos", escribía en Twitter el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders para anunciar esta medida.

White smoke: we have a deal on the Commission’s proposal on the EU Digital Covid Certificate.



I welcome today’s provisional agreement reached by @Europarl_EN and @EUCouncil.



We delivered on this new tool in record time to safeguard #FreeMovement for all citizens.???? pic.twitter.com/Fkgyohff2i