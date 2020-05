Así era el final original de Star Wars: El imperio contraataca que George Lucas cambió tras el estreno

MADRID, 20 (CulturaOcio)

Se cumplen 40 años del estreno de El Imperio contraataca. Y como parte de la celebración, el sitio web oficial de Star Wars está publicando entrevistas y contenido exclusivo tras las cámaras en los que se explican algunos secretos de la cinta. Ahí es dónde ha revelado que George Lucas cambió el final original del Episodio VII tras los primeros pases en cines.

El Imperio contraataca se estrenó originalmente el 27 de mayo de 1980, la unas pocas salas y con un formato de 70mm, antes de su estreno oficial en Estados Unidos tres semanas después. George Lucas asistió a uno de éstos pases y se dio cuenta de que el final era confuso, y decidió llamar al gerente de Light and Magic, Tom Smith, para que añadiese unas escenas adicionales al desenlace.

Tal y como explica Smith en The Making of The Empire Strike Back de J. W. Rinzler, Lucas le llamó y le dijo que tras las primeras proyecciones "se había dado cuenta de que el final no estaba claro". Y aunque el director original de la cinta, Irwin Kishner, no tuvo nada que ver, el metraje fue modificado antes de su estreno oficial el 18 de junio.

Al parecer, Lucas se dio cuenta de que al final de El Imperio contraataca se hacía confuso situar la localización de los personajes. Es decir, dónde se encontraban Han y CHewbacca en relación a Luke y Leia, si estaban en la misma nave o a qué distancia estaba el Halcón Milenario de la nave en la que el joven Skywalker se recuperaba de sus heridas.

https://youtu.be/96DEWl3Vg70

A Lucas le parecía todo un galimatías, así que reunió a un pequeño grupo que incluía al operador de cámara Ken Ralston y al artista Joe Johnston para filmar algunas tomas adicionales en Los Ángeles. Las nuevas escenas incluían un plano que establece a la tropa Rebelde, incluyendo a los supervivientes de la batalla de Hoth, una escena del Halcón Milenario que establece a Lando y Chewbacca fuera de la acción, y otra escena que se traslada de la nave a la fragata médica en la que se encuentra Luke.

Como señala StarWars.com, "hubo un plano directo desde la cabina del Halcón hasta la bahía médica, sin ninguna señal visual para entender que Luke y Leia estaban a bordo de una nave separada". Las nuevas tomas requirieron modelos de las naves recién construidos y algunas modificaciones de diálogo, que Light and Magic tuvo que hacer en tiempo récord.

"Fue un verdadero desafío que nos puso George, y queríamos demostrar que podíamos hacerlo", explicó Smith al autor del libro. Un ejemplo del nivel de perfeccionismo del cineasta con su obra, que tras lograr las modificaciones a tiempo preguntó a la compañía "si habéis hecho esto tan rápido* ¿Por qué tardasteis tanto tiempo en todo lo demás?".