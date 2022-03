Así se diferencia el COVID de la alergia

A diez días del inicio oficial de la primavera y cuando se cumplen dos años desde el estallido de la pandemia en España en COPE te damos las claves para distinguir uno de otro. La sequía que marca este inicio del 2022 también influye en la situación de las 16 millones de personas que se estima que en España padecen algún tipo de alergia. ¿Es coronavirus o alergia? Es la pregunta que en estas últimas semanas y días muchas personas se han hecho ante el mínimo estornudo o picor de nariz. En nuestro país se calcula que el 30% de la población sufre alergia, con lo que las preguntas, como es lógico, se multiplican.

Ángel Moral, presidente del Comité de Aerobiología de la Sociedad Española de Alergología, da en COPE las pautas para diferenciar uno de otro. Nos dice que aunque hay muchos puntos en común en cuanto a los síntomas...

-En el COVID: la mucosidad es espesa, de color amarillento, no suele haber estornudos. Hay además otros síntomas como la fiebre, el malestar general, cansancio, dolores musculares o la tos seca.

-En la alergia: los estornudos son frecuentes, la mucosidad de la nariz es transparente, hay picor de la nariz. También en los ojos y oídos, algo que en esto último no va a ocurrir nunca por el virus.

¿Por qué tras dos años conviviendo con el coronavirus no distinguimos bien uno de otro? El doctor nos dice que la aparición de cepas nuevas como Ómicron que producen síntomas mucho más leves lleva a la confusión. Sin embargo, asegura, 'un problema alérgico va a ser algo reiterativo en el tiempo. Suele haber una estacionalidad que se va repitiendo y luego es muy característico que se produce una mejoría clara de los síntomas si se utiliza un antihistamínico, algo que no va a ocurrir si es una enfermedad por COVID'. En este punto destaca que, por ejemplo, los alérgicos a los cipreses van a tener más síntomas en los meses de enero y febrero, mientras que los que lo son a las gramíneas y al olivo se encuentran peor en la primavera.

CÓMO HA INFLUIDO EL USO DE LA MASCARILLA

Su utilización no era común en España antes de la pandemia. Era algo que solo veíamos en los países orientales, acostumbrados a ella. Su uso sí que ha ayudado a mitigar los síntomas de la alergia porque como nos recuerda Moral 'la mascarilla es, de alguna manera, un filtro defensivo de las sustancias que hay en el exterior. Ha sido beneficioso para los alérgicos a pólenes porque de alguna manera les ha impedido que estuvieran en contacto con ellos'. Es por ello por lo que su menor uso, especialmente al aire libre, 'traerá síntomas que no han tenido en los dos últimos años'.

FILOMENA EN 2021 y SEQUÍA EN 2022

Los fenómenos meteorológicos influyen año tras año en el modo en el que atraviesan los alérgicos estos meses. El doctor recuerda que el temporal de nieve que en enero de 2021 afectó al centro y este de la península 'destruyó bastantes árboles en varias zonas y esto fue beneficioso para los alérgicos porque los árboles arrancados dejaron de dar polen y en el caso de los olivos muchas ramas fueron arrancadas'. 'Filomena de alguna manera no fue malo para los alérgicos'.

Un año después la situación es distinta. Lo que falta son lluvias. Y aunque en los últimos días han vuelto los primeros dos meses han sido muy secos. 'Ha llovido muy poco durante el invierno y esta falta de agua tiene dos efectos sobre los alérgicos. El primero es que cuando no llueve los pólenes que hay en la atmósfera van a seguir vagando porque no hay humedad, van a seguir flotando y expandiéndose. Por el contrario, cuando llueve lo que hace es que el polen, al pesar más, se va al suelo y deja de dar problemas alérgicos, que es justo lo que no ha ocurrido este año'.

En lo que llevamos de 2022 Moral ya ha percibido que 'los alérgicos a los cipreses están teniendo muchos problemas precisamente por la falta de lluvia. Esa escasez se está acusando también en otras plantas como las gramíneas. Al llover poco estas no se van a desarrollar adecuadamente y como consecuencia va a haber menos polen con lo que las previsiones, a día de hoy, es que los alérgicos a las gramíneas van a tener menos síntomas probablemente que en años anteriores'. La primavera en España entra oficialmente el próximo 20 de marzo.