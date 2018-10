Ashley Graham acalla a sus críticos en la presentación de la nueva campaña de Violeta

MADRID, 15 (CHANCE)

La modelo curvy Ashley Graham esta de visita por Madrid para presentar la nueva campaña de otoño/invierno de Violeta, la línea de ropa de Mango con tallas desde la 42 a la 54, de la que la norteamericana es imagen.

Bajo el lema 'I Am What I Am' ('Soy Cómo Soy'), la modelo llegaba al Museo ABC de Madrid para presentar su nuevo trabajo con la firma española, una campaña con la que se reivindica el empoderamiento de una mujer segura, sexy y actual que se gusta tal y como es. En la rueda prensa de presentación de la campaña, Ashley celebraba que poco a poco las grandes firmas de moda tengan también en cuenta a un público con tallas más grandes, "Creo que es genial que finalmente la industria de la moda esté volviéndose más inclusiva", confesaba la modelo.

Para la presentación de esta colección, la modelo ha elegido un fantástico estilismo de lo más acertado de Violeta compuesto por una blusa en tono ocre anudada bajo el escote y un ceñido pantalón negro de lunares que ensalzaban su figura.

Desde hace unos años, Ashley se ha convertido en toda una top model curvy y en un referente para muchas mujeres que no se ven representadas por los cánoces de belleza que marca el mundo de la moda internacional. Gracias a mujeres como Graham, poco a poco se están rompiendo estas barreras y las grandes firmas están adaptando el tallaje de sus colecciones a la realidad de la sociedad de hoy en día.

ASHLEY GRAHAM CRITICADA EN LAS REDES SOCIALES POR APARECER MÁS DELGADA

A pesar de de ello, la modelo se visto obligada a protagonizar durante este fin de semana una polémica en las redes sociales tras publicar una fotografía en su cuenta de Instagram. En ella, se la veía más estilizada gracias a una faja que llevaba bajo el vestido. Durante estos días, ha recibido miles de críticas de los usuarios de esta red social al parecer que había bajado de peso.

Durante la rueda de prensa, la modelo se ha mostrado sorprendida por tener que dar este tipo de explicaciones y ha desmentido que haya bajado de talla aclarando que el vestido daba una impresión errónea pero que ella se mantenía en su talla 44. "Mi cuerpo es solo mío", con esta frase daba carpetazo a las críticas y reivindicaba que su intención no es agradar a quienes le rodean.