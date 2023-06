Artùr se marcha de 'Supervivientes' y Adara Molinero se convierte en la última finalista de esta edición

MADRID, 22 (CHANCE)

Con los últimos concursantes en la recta final de 'Supervivientes', el programa ya tiene sus cuatro finalistas definitivos. Bosco Martínez- Bordiú, Asraf Beno, Jonan Wiergo y Adara Molinero son los cuatro concursantes que se jugarán el puesto de ganador en la que ha sido la edición más larga de 'Supervivientes'.Aunque Artùr ha estado muy cerca de esa gran final, los espectadores del reality han decidido darle esa oportunidad a una veterana de los concursos, Adara Molienro, que volvió a ganarse el favor del público una vez más. "Estoy en shock, no me lo puedo creer, estaba súper nerviosa, con taquicardia. Quiero agradecer a todas esas personas que me han salvado, que me siguen regalando tiempo en este concurso. Va por ellos, concursamos juntos, les quiero muchísimo" reconocía Adara tras conocer su nombre como finalista definitivo.Por su parte, Artùr se mostraba agradecido por la experiencia vivida y con ganas de volver a la rutina: "Lo he dicho ya alguna vez, mucha pereza por abandonar el juego ahora, quería ser finalista pero a estas alturas somos todos ganadores, espero que gane el mejor. Vuelvo a casa, a ver a mi familia, esto es un juego, unos ganan y otros no". Como cada semana, el eliminado ha tenido que dejar una ventaja y un lastre a sus compañeros. Una vez más Artùr beneficiaba a su amigo Bosco con 15 segundos de ventaja para la prueba final mientras que Adara recibía el último lastre.