Ariadna Gil, Viggo Mortensen y David Trueba: el triángulo amoroso que 'superó a la ficción'

Ariadna Gil es una actriz española que ha vivido, sin duda, una historia de película. Ella misma ha protagonizado un triángulo amoroso que confirma ese refrán que asegura que "la realidad supera la ficción". Gil cumple años acompañada por el intérprete Viggo Mortensen, su chico. Y tal magnitud tiene la historia que protagonizan, que su relación ha dado para una novela que escribió Javier Cercas.

El escritor contó en su libro 'Un monarca entre las sombras' el culebrón que vivieron David Trueba, Ariadna Gil y Viggo Mortensen. Los dos primeros estaban casados y tenían dos hijos en común. El tercero apareció sin avisar y dinamitó el matrimonio.

Ariadna Gil coincidió con Viggo Mortensen en 'Alatriste' cuando todavía estaba casada con David Trueba. Corría el año 2006. El novelista cuenta cómo Trueba decidió asumir que había perdido a su mujer y carecía de rencor alguno. "Es muy guapo y muy rico y hasta tiene los ojos azules. El problema es que el hijo de perra es un tipo estupendo, una persona buenísima y un actor cojonudo. ¿Cómo quieres que me cague en él?", decía.

En un momento dado, el amigo de Trueba adelanta cómo intentó consolarle. Preso de la desesperación, tratando que tuviese un mínimo de reproche ante lo que acababa de vivir: "Olvídate de esa mujer. Y desahógate un poco. No pasa nada. Llámala bruja a ella y a él sinvergüenza. Mira, mira, repite conmigo: ¡Sinvergüenza! Pruébalo, ya verás".

David Trueba, desde que sufrió aquel mazazo, no ha rehecho su vida (que se sepa) pues no se le conoce ninguna pareja. Algo que él mismo contó en La Vanguardia: "El tesoro de la vida es la legión de personas que son importantes para ti. Bueno, movimiento tengo... pero no ese amor o pasión que te deja sin aire, el que te arranca y te descoloca", aseguraba.

Ariadna Gil y Viggo Mortensen comparten, desde hace 15 años, una vida discreta en Madrid

Ambos tienen una excelente relación. La propia actriz, sin embargo, reconocía que han vivido altibajos. Así lo contaba en El País: "Ha habido momentos complicados. Ha habido un paparazzi durmiendo en el portal de mi casa. A Viggo y a mí nos pueden hacer una foto paseando al perro y ya está. No hay noticia. No hay nada más que enseñar", afirmaba.

Ariadna y Viggo no son dados a mostrarse frecuentemente ante la opinión pública. La primera vez que la pareja posó ante los medios fue en 2019 en la gala de los Oscar.

Sea como fuere, su historia superó todo guión cinematográfico y no pudo con David Trueba que llevó aquello de la forma más digna posible. Un relato que llevó a ocupar cientos de hojas reflejando su historia de amor.