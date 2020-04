Arévalo desvela quién ha sido su presidente del Gobierno favorito y no decepciona

Arévaloes un usuario asiduo a las redes sociales. Tanto en su cuenta de Intagram con en la de Twitter suele colgar algunas imágenes recordando momentos de su pasado o con reflexiones políticas que no dejan a nadie indiferente. Durate el confinamiento, en particular, el cómico se ha dedicado a colgar algunos chistes que él mismo se graba en vídeo, con el ánimo de amenizar a quien le sigue. En el terreno político ya sembró la polémica por su acercamiento a Vox y la última: ¿qué presidente prefeiere Arévalo?

Arévalo y los presidentes de España

Para el cómico no parece haber sido muy complicado escoger entre los políticos que en algún momento ostentaron el cargo de presidente del Gobierno. La ideología del cómico se ha dejado entrever en redes sociales, en las que no ha dudado en mostrar su simpatía por políticos de derechas. Tanto es así que en los últimos días ha compartido imágenes con destacadas personalidades del ambiente conservador.

Saludando a una gran persona, gran político, preocupado por este país y por los españoles, gran aficionado. Un tipo extraordinario. Saludando a @Santi_ABASCAL

Fernando Esteso y yo tuvimos la suerte de disfrutar de esta magnífica tarde. pic.twitter.com/iyryPddkjG — Arevalo (@arevaloOK) April 20, 2020

"Saludando a una gran persona, gran político, preocupado por este país y por los españoles, gran aficionado. Un tipo extraordinario. Saludando aSantiago Abascal", revelaba en una instánea en la que estaba asistiendo a una corrida de toros junto con su amigo Fernando Esteso. Quiso la casualidad que se encontrase con el líder de Vox en la plaza al que no dudó en saludar. Pero aquí no se han quedado los recuerdos de Arévalo.

Quien haya tenido la suerte de conocer a D. Manuel Fraga, sabrá que fue un hombre que vivió por España, buen amigo de sus amigos, honrado, con principios, cercano y entrañable. Un abrazo D. Manuel, fue un honor haber compartido tantos ratos con usted. pic.twitter.com/VdVCyz0ZQk — Arevalo (@arevaloOK) April 20, 2020

"Quien haya tenido la suerte de conocer a D. Manuel Fraga, sabrá que fue un hombre que vivió por España, buen amigo de sus amigos, honrado, con principios, cercano y entrañable. Un abrazo D. Manuel, fue un honor haber compartido tantos ratos con usted", recordaba esta semana al que fue uno de los impulsores de Alianza Popular y el actual PP. Parece claro cuáles han sido las afinidades políticas del popular cómico, incluido con su querida Ritra Barberá.

Mi querida Rita. Pedazo de alcaldesa que tuvo #valencia Maravillosa persona. Un beso Rita y disfruta del cielo amiga mía. pic.twitter.com/vBF9L1oucw — Arevalo (@arevaloOK) April 20, 2020

"Mi querida Rita. Pedazo de alcaldesa que tuvo Valencia. Maravillosa persona. Un beso Rita y disfruta del cielo amiga mía", recordaba en un sentido homenaje en la tristemente fallecida ex alcaldes de la ciudad del Turia.

¿Quién es el presidente del Gobierno favorito de Arévalo?

Con la mayoría de dudas despejadas, Arévalo lo tiene claro. Sin olvidarse de su querida Rita Barberá, confesaba quién ha sido para él el mejor presidente que ha gobernado los destinos de los españoles desde la Moncloa:

Que recuerdos mas buenas. Otras dos personas extraordinarias que he tenido la suerte de disfrutar.

Por un lado mi querida y añorada Rita Barbera (DEP), por otro, según mi opinión, el mejor presidente del gobierno que hasta hoy ha tenido este país @JMAznar_ESpic.twitter.com/IC8XgDpaOX — Arevalo (@arevaloOK) April 20, 2020

"Qué recuerdos mas buenas. Otras dos personas extraordinarias que he tenido la suerte de disfrutar. Por un lado mi querida y añorada Rita Barbera (DEP), por otro, según mi opinión, el mejor presidente del gobierno que hasta hoy ha tenido este país José María Aznar", confesaba. El político del PP que gobernó España tras un desgastado FelipeGonzález se ha revelado como el favorito del cómico Arévalo. Un cómico al que compartir sus opiniones políticas le ha costado sonadas polémicas tuiteras.

Arévalo, harto de que le llamen facha

El confinamiento por el coronavirus ha provocado que los usuarios de las redes sociales estén aún más activos que de costumbre en ellas. La obligación de quedarse en casa también ha tenido como consecuencia que los más críticos den mayor rienda suelta a sus ataques hacia los personajes públicos. Como bien ha podido comprobar el humorista Paco Arévalo. Por cierto, uno de los participantes en el primer directo de Instagram de Bertín Osborne hace unas horas.

La protesta de Arévalo

Tras sufrir en sus propias carnes las críticas de algunos usuarios de Twitter, Arévalo quiso evidenciar su hartazgo al respecto a través del siguiente mensaje: “Estoy cansado que me llamen facha. Facha por ser católico y creer en Dios? Por no estar de acuerdo con este gobierno? Por defender mi bandera y mi país? Por gritar viva El Rey? Por temer al comunismo más radical?Por admirar a empresarios como A.Ortega? Por aplaudir a mi ejército?”.

Estoy cansado que me llamen facha. Facha por ser católico y creer en Dios? Por no estar de acuerdo con este gobierno? Por defender mi bandera y mi país? Por gritar viva El Rey? Por temer al comunismo más radical?Por admirar a empresarios como A.Ortega? Por aplaudir a mi ejército? — Arevalo (@arevaloOK) April 18, 2020

Además de realizar esta apreciación, el cómico compartió un vídeo en el que dejaba patente el aburrimiento que ya empieza a acompañarle ante esta situación de aislamiento debido a la pandemia.

El 'encontronazo' con Rubén Sánchez

Al leer este mensaje, Rubén Sánchez, periodista y portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, quiso responder a Arévalo. Lo hizo de la siguiente manera: “No, Paco. Te llaman facha porque apoyas a un partido fascista, que se dedica a sembrar el odio a través de bulos sobre inmigrantes, mujeres que luchan contra la violencia machista, homosexuales y gentes de izquierdas en general”.

No, Paco. Te llaman facha porque apoyas a un partido fascista, que se dedica a sembrar el odio a través de bulos sobre inmigrantes, mujeres que luchan contra la violencia machista, homosexuales y gentes de izquierdas en general.https://t.co/f17CJCoxkv — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) April 19, 2020

Sánchez acompañó estas palabras de un tuit que Arévalo compartió hace casi un año, en el que se puede leer: “Mi total apoyo a VOX me gusta mucho la unidad de España y el programa del partido”.

Arévalo no tiene ningún problema en señalar su orientación política, como volvió a demostrar en esta ocasión. “Y lo repito una vez más. Me gusta mucho @vox_es y por eso soy facha? Ozú. Me voy a ver una película. Ayyyyy mareee. Como está el patio”, se puede leer entre las respuestas a su propia declaración en la red social de los 140 caracteres.

Y lo repito una vez más. Me gusta mucho @vox_es y por eso soy facha? Ozú. Me voy a ver una película. Ayyyyy mareee. Como está el patio — Arevalo (@arevaloOK) April 18, 2020

Ana Milán también opina

Otra integrante popular de la cultura española, la actriz Ana Milán, también se topó con las palabras de Arévalo. Lo hizo por la respuesta de Rubén Sánchez, a la que ella añadió: “Del odio a la cultura ni hablamos. A no ser que seas José Manuel Soto, que les parece menos titiritero y más español”.

Del odio a la cultura ni hablamos. A no ser que seas Jose Manuel Soto, que les parece menos titiritero y más español. — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) April 19, 2020

Por supuesto, las contestaciones no se hicieron esperar. “Pensaba que era usted inteligente. Yo voto a Vox y adoro a Bach, Beatles, Coppola, Greco, Miguel Ángel... Incluso me he reído con usted más de una vez. Pero me he sentido ridiculizado y desacreditado por muchos de ustedes por mis ideas y creencias. No es odio; es defensa”, comentó otro tuitero.

Pensaba que era usted inteligente. Yo votó a Vox y adoro a Bach, Beatles, Coppola, Greco, Miguel Ángel... Incluso me he reído con usted más de una vez.

Pero me he sentido ridiculizado y desacreditado por muchos de ustedes por mis ideas y creencias. No es odio; es defensa. — Ichiahui (@Ichiahui) April 19, 2020

“Pensó usted más de la cuenta. Espero que se encuentre bien. Saludos”, le respondió Milán en una conversación que se alargó lo suyo, con todavía más participantes. Y todo por el alegato inicial de Arévalo.