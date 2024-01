Aragón rechaza el 'minitrasvase' del Ebro al Priorato, "una cacicada" que responde a la "extorsión" de Junts al PSOE

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, Alejandro Nolasco, ha manifestado este miércoles su rechazo al proyecto de 'minitrasvase' de agua de la cuenca del Ebro a la comarca catalana del Priorato, al considerarlo "una cacicada" de la Generalitat de Cataluña que responde a la "extorsión" de Junts al PSOE federal.

En rueda de prensa, junto con el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ángel Samper, el vicepresidente primero ha recalcado que este proyecto no está contemplado en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, posicionándose "radicalmente en contra".

"No lo vamos a permitir, es inconcebible e inadmisible", ha continuado Nolasco, recalcando que en Aragón hay 50.000 hectáreas de secano. Ha criticado "las continuas cesiones" del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a sus socios independentistas, que "perjudican a Aragón", mencionando la condonación de la deuda de la Generalitat y la ley de amnistía: "Sánchez necesita a toda costa los votos de los partidos que chantajean al Estado, como Junts".

Alejandro Nolasco ha recordado que el acuerdo de gobierno PP-VOX establece el compromiso al desarrollo íntegro de todas las obras de regulación necesarias para garantizar la reserva hídrica de Aragón, la modernización del regadío y el uso industrial y de boca, enfatizando: "Somos un socio de fiar y lo que firmamos lo cumplimos, no solo porque se encuentre en un papel, sino porque es nuestro convencimiento de que es lo mejor para los aragoneses y todos los españoles".

El vicepresidente primero del Ejecutivo ha recordado que, este martes, el secretario general del PSOE regional, Javier Lambán, ha manifestado su sospecha de que podía haber un pacto oculto del Gobierno de Sánchez con Junts. "No tenga duda", ha dicho Nolasco, quien ha pedido a Lambán que ordene a los diputados del PSOE Aragón en el Congreso que "se nieguen a votar estas cesiones", pronosticando que "serán los primeros en votar a favor del trasvase".

Ángel Samper ha dejado clara la apuesta desde la Consejería por el agua para Aragón, indicando que el Departamento buscará fórmulas para "dar cobertura a las aspiraciones legítimas de regar" porque "tenemos un déficit importante" en zonas como Monegros II o Bardenas, sumando 50.000 hectáreas de secano en toda la Comunidad, especialmente 30.000 hectáreas "en precario" en la margen derecha del Ebro.

Samper ha avanzado que el Gobierno de Aragón irá "a la vía jurídica" si fuera necesario para defender los intereses de Aragón y mientras tanto estará "en alerta para que no ocurra". Ha señalado que el esfuerzo por parte de los agricultores ha sido "tremendo" para regar y ahorrar agua.

Nolasco ha indicado, asimismo, que VOX quiere que el agua llegue a toda España "siempre que el sitio donde se extraiga tenga excedentes, no desvestir un santo para vestir otro", subrayando que "Aragón tiene potencialidades para tener mucha más agua de la que tiene". Ha puntualizado: "Si Aragón fuera autosuficiente en el tema del agua no tendríamos ningún reparo", pero al no ser así "vamos a estar a lo pactado". Además, Nolasco ha considerado que la palabra 'trasvase' "se ha usado de manera viciada o torticera" porque, en este caso, "no es una reordenación de cuencas".