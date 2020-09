¿Aprobarías ahora el examen teórico de conducir? Compruébalo

La pandemia del coronavirus ha obligado a que muchos españoles hayan tenido que ver cómo sus exámenes teóricos y prácticos para el carné de conducir se han retrasado varios meses.

Con el inicio del Estado de Alarma a mediados de marzo, se suspendió por completo toda la actividad en autoescuelas y de realización de exámenes teóricos y prácticos por la DGT. En concreto, fueron 180.000 pruebas teóricas y 268.00 prácticas las que no se realizaron durante esos tres meses por el confinamiento y la parálisis de la actividad económica.

Fruto de esta situación, la DGT implantó los exámenes de agosto y la posibilidad de que los 829 examinadores que así lo deseen puedan trabajar horas extras, además de contar con el apoyo de los 14 funcionarios itinerantes en aquellas Jefaturas en las que sean necesarios.

Septiembre es un mes propicio para que muchos españoles que aún no tienen el carné de conducir decidan apuntarse a una autoescuela. El primer paso, cómo no, es el examen teórico. En la actualidad, el examen de la prueba teórica consta de un test con 30 preguntas, disponiendo de 30 minutos para poder realizarlo, y siendo declarado APTO cuando se cometan 3 o menos fallos. El resultado se podrá conocer al día siguiente en la autoescuela, o bien a través de la página de la DGT. Cuando apruebas el teórico tienes un plazo de dos años para poder aprobar después el examen práctico. Si en el primer examen práctico te suspenden, tienes seis meses para presentarte y no perder la convocatoria.

¿Es fácil aprobar el examen teórico? La mayoría de los alumnos lo superan a la primera. La dificultad estriba, especialmente, en superar el examen práctico. Con el tiempo es habitual que muchos conductores pierdan muchos de los conocimientos adquiridos. Por eso, te animamos a que te sometas a este test que hemos preparado. ¿Serías capaz de superarlo con tres o menos fallos? ¡Ponte a prueba y descubre si serías capaz de superar el examen teórico del carné de conducir!