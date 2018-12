La app Metrociego ayuda a personas con discapacidad visual a moverse por el Metro de Madrid y llega ya a 66 estaciones

Metrociego, la aplicación móvil para smartphones que ayuda a las personas con discapacidad visual a moverse por la red del Metro de Madrid, amplía su alcance a 66 estaciones y el próximo 6 de enero lanza la versión de Android, gracias a los 3.700 euros donados por los usuarios de GoFundMe en los últimos meses, y a la colaboración de la empresa valenciana Rudo Apps. Asimismo, la App se actualizará en iOS a la versión 3.0.

"Esta nueva versión permite poner al mismo nivel la nueva versión 3.0 de iPhone y la versión de Android. Además, hemos pasado de las 30 estaciones que estaban implementadas a 66. Hemos mapeado toda la línea 6, que es la más transitada de Madrid y en la 1, que es la segunda más transitada hemos conseguido la mitad desde Pinar de Chamartín hasta Sol", ha explicado uno de sus creadores en una entrevista para Europa Press, Miguel Coello.

Además, durante el primer trimestre de 2019 se agregará una nueva función de favoritos que permita a los usuarios guardar sus recorridos habituales y acceder rápidamente a ellos. Gracias a estos avances, Metrociego ha ganado recientemente un segundo premio en los Premios másHumano.

Coello tiene 19 años y está estudiando Liderazgo, Emprendimiento e Innovación. Tiene una discapacidad visual y cada vez que iba a una estación de metro nueva, necesitaba a alguien que le indicara por dónde ir.

"Fue entonces cuando pensé que si yo tuviera toda esa información, no tendría que preguntárselo a nadie. Me lo fui anotando para mi y pensé que por qué no hacer una aplicación para compartirlo con todo el mundo", recuerda.

Junto a su socio Gonzalo Fuentes, que está estudiando Ingeniería Informática y se encarga del desarrollo de la App, estos dos emprendedores madrileños han conseguido dar indicaciones para que aquellos que no ven, puedan desplazarse de forma autónoma por el metro de Madrid o hacer cualquier tipo de desplazamiento.

"El usuario elige la estación en la que quiere hacer el transbordo y elige de dónde viene y donde va. Entonces aparece un texto, que dicta en voz alta el narrador del teléfono, y todo lo que se toca en el dispositivo, lo va leyendo. Ese texto tiene las explicaciones que nos otros redactamos y le va sirviendo al usuario para desplazarse por las estaciones. Además, lo puede parar o volver a escuchar las veces que quiera e indica todo: las escaleras, si son mecánicas o fijas; los giros que tiene que hacer; los obstáculos que se puede encontrar; etc", matiza.

OBJETIVO: 275 ESTACIONES

Por el momento, las experiencias de los usuarios están siendo muy positivas. Además, a través de redes sociales pueden contactar con los creadores para comunicarles las incidencias o si han detectado algún fallo para que ellos puedan modificarlo al momento. "Es una aplicación que hacemos entre todos y así todos nos podemos ayudar los unos a los otros", asegura Coello.

La financiación de este proyecto la han conseguido a través de dos campañas de crowfunding, una de ellas, aún en marcha a través de la página web gofundme.com. Ahora, el reto está en poder cubrir las 275 estaciones del metro de Madrid.

"Las que nos quedan tienen solo una línea y se hacen mucho más rápido, pero es un trabajo presencial. Nos lleva mucho tiempo porque lo hacemos en los ratos libres. Queremos terminar toda la red y luego tenemos varias opciones como hacerlo en otros metros de España, en Renfe Cercanías e incluso nos han llegado propuestas de extenderlo a otros muchos sitios, porque al final es una app de guiado", precisa.