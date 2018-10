Antonio Velázquez no descarta una boda con Marta

MADRID, 18 (CHANCE)

Tan sonriente como siempre, Antonio Velázquez asistió al estreno del musical El Médico, acompañado de Marta González, pero en esta ocasión no posaron juntos y ese gesto despertó nuestro interés.

Una pareja que comenzó hace un año pero que cada vez que aparecen en público demuestran lo enamorados que están el uno del otro, y no esconden el presumir de ello: "¿Por qué ocultar el amor? Si estás enamorado no hay que ocultarlo".

Aunque de momento, el actor asegura que están en la etapa idónea: "De momento estamos muy tranquilos. Llevamos un año. ¿Por qué no? Ahora mismo no me planteo nada a corto plazo, pero estamos súper bien".

Tranquilo en su vida personal pero muy ajetreado en la profesional, en la que está inmerso en un proyecto cinematográfico en el que trabaja con Maribel Verdú.

Esperemos que pronto nos pueda revelar de qué trata su nueva película, porque ya se echa de menos al granadino en la gran pantalla.